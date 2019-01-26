كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - مباحث البحيرة تكشف لغز مقتل عاطل لعمته بكفر الدوار

كشف رجال مباحث البحيرة غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمنطقة الميزانة بقسم شرطة كفر الدوار، وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الجريمة ابن شقيق القتيلة، حيث قام بطعنها 3 طعنات بعد اكتشافها قيامه بسرقة مبلغ 55 جنيها.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالي على ربة منزل "جثة هامدة" بداخل منزلها بمنطقة الميزانة بدائرة القسم وانتقل على الفور رجال وحدة مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لربة منزل تدعى "ع ع ع" 65 سنة، ربة منزل، ومقيم بذات الناحية.

وعلى الفور وجه مدير الأمن اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هاني صبحي، مفتش المباحث والمقدم حسام أبو وافية، رئيس مباحث القسم، لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموض الحادث.

وتوصل فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل شقيق المجني عليها، ويدعى "م.ع.ع" 26 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان حيث قام بالتعدي عليها وطعنها عدة طعنات بعد اكتشافها قيامه بسرقة مبلغ 55 جنيها.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.