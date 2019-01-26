كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة قادمة من مطار سفنكس

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، قبل قليل، أول رحلة طيران قادمة من مطار سفنكس الدولي، بالتزامن مع بدء تشغيل الشركة الوطنية "مصر للطيران" للخطوط الداخلية رحلات طيران من المطار.

وتم استقبال رحلة مصر للطيران إكسبريس، فور وصولها إلى مطار الشيخ الدولي، وعلى متنها الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى، ويرافقه رؤساء الشركات، ووفد إعلاميين، بالورود، وتم رش المياه على جسم الطائرة، كتقليد متبع لاستقبال أول رحلة تهبط في مطار شرم الشيخ قادمة من مطار سفنكس.

وشهد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، اليوم، السبت، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولى بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير القادم.

يأتى ذلك تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيطًا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وحضر التشغيل التجريبي الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ولفيف من قيادات الطيران المدنى.