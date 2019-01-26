كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - القومي للمرأة يشيد بشهامة مكوجي البساتين شهيد واقعة التحرش

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بشهيد الشهامة المواطن المصري سيد طه طلبه ٢٨ عام ، والذى يعمل مكوجى بمنطقة البساتين، والذى دفع حياته ثمن للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش الجنسي بمنطقته.

وثمنت الدكتورة مايا مرسى على شهامة وشجاعة المواطن الراحل ، مؤكدة أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان وتؤكد بمالايدع مجالا للشك أن قيم الشهامة والنخوة والمروءة التى يشتهر بها المجتمع المصرى مازالت قائمة وتنتظر الفرصة للظهور وتصل إلى حد التضحية بالنفس ، مؤكدة أن الفقيد سيد طه رحمه الله سوف يظل نموذج مشرف للشاب المصري الشهم الذى يقدم روحه فداء للدفاع عن شرف بنات بلده.

هذا ونعى المجلس ببالغ الحزن والأسى الفقيد "سيد طه طلبه" ويتقدم بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

ويطالب المجلس بسرعة محاكمة المتحرش القاتل حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر.