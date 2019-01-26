كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - أليجري يؤكد رحيل مهدي بنعطية من يوفنتوس

مهدي بنعطية

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، رحيل لاعب البيانكونيري بناء على طلبه في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أليجري، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لاتسيو: "مارتن كاسيريس ليس حلاً مؤقتًا فهو لاعب جيد ويعرف هذا المكان، كما أنه خيار قوي لأن مهدي بنعطية طلب الرحيل".

وأضاف: "أعرف كاسيريس، وبإمكانه أن يعطي الكثير ليوفنتوس. إنه لاعب جاهز للعب مباشرة، بينما الاَخرون قد يستغرقون بعض الوقت للتأقلم".

وتابع: "كاسيريس هو لاعب يمكنه اللعب كقلب دفاع، وربما يعبر عن نفسه كظهير، إنه لاعب إيجابي وهذا مهم ويجعلني سعيدًا".

وواصل: "مباراة لاتسيو ستكون صعبة، سيريدون الفوز على واحد من أفضل الفرق للمرة الأولى هذا الموسم، إنهم أقوياء من الناحية الفنية والتكتيكية، وسجلوا الكثير من الركلات الثابتة على ملعبهم ولديهم عدد كبير من التسديدات على المرمى".

وأردف "الأمر الوحيد الذي لم يُحسم هو هل سألعب غدًا بثنائي في خط الوسط أم 3 لاعبين".

وأكمل "بنعطية اتخذ قراره والنادي قام بتقييم الأمر والموافقة على طلبه. ليس هناك معنى أن تحافظ على بقاء لاعب متردد، لقد قدم الكثير ليوفنتوس".

وكان أليجري خلال الموسم الحالي يفضل الدفع بليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني بشكل دائم في معظم المباريات.

وواصل أليجري "إيمري كان يحتاج إلى العمل للتطور في مركزه أمام خط الدفاع، لكن هذا مجرد مسألة تدريب، وهو يعطينا الكثير في هذا المركز ويجعل تمريراتنا أكثر تركيزًا".

وحول غياب روجاني مدافع الفريق عن المشاركة بشكل أساسي، صرح "سرعان ما أصبح من الواضح كم نمى دانيلي كلاعب. رأينا ذلك في بعض الأحيان، وفي النصف الأول من الموسم لم يلعب كثيرًا، لكن الآن سيكون لديه الفرصة للعب".

وختم "مويس كين يجب أن يبقى في يوفنتوس، لأنه لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه. اليوفي هو المكان المناسب له للتحسن".