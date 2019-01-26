كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - مشروع السلام عليك أيها النبي بالجناح السعودي : ١٥ لغة

يشارك مشروع "السلام عليك أيها النبي" بركن خاص بالجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأكثر من 11 كتاباً جديداً عن سيرة النبي الكريم، بالإضافة إلى المشاركة بأكثر من 17 لغة عالمية لسيرة الرسول الكريم وذلك بهدف توصيل سيرته العطرة لكل دول العالم، ويأتي ذلك ضمن حملة المليار العالمية للسيرة النبوية والتي بلغت نحو طباعة أكثر من 100 ألف كتاب حتى الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الزهراني صاحب مشروع "السلام عليك" إن المشروع يمضى على قدم وساق، وكل عام يشهد طفرة واضحة من خلال إضافة العديد من لغات أجنبية جديدة للسيرة النبوية بلغت نحو 17 لغة عالمية، بهدف نشر سيرة النبي الكريم في كل العالم من خلال تدشين بروتوكولات مع شركات عالمية للمشاركة في تدشين حملة المليار العالمية للسيرة النبوية، لافتاً إلى أن المشروع يحظى باهتمام دولي وعربي كبير، وهو ما جعلنا نمضى نحو تحقيق هدفنا، وهو الوصول إلى رقم المليار نسخة عن السيرة النبوية.

كما أشاد "الزهراني" بالملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة التي دائما ما تحرص على مشاركة كل ما يخدم الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيداً في الوقت نفسه بالتنظيم والتنسيق الواضح لهذا العام للمعرض، بشكل عام وللجناح السعودي بشكل خاص، لافتاً إلى أن مزج دور النشر السعودية الأهلية والحكومية في مكان واحد يكشف عن الدعم الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الهيئات الثقافية السعودية كون ذلك يصب في هدف واحد وهو الارتقاء بالثقافة السعودية في جميع المحافل الثقافية الدولية.

وأكد "الزهراني" أن هذا العام سوف يشهد إقبالاً كبيراً من خلال دعوة العديد من كبار رجال الدين، على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من أعضاء البرلمان المصري.





