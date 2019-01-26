كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - نصائح لزيادة العمر الافتراض للاطارات



أعلنت شركة ميشلان المتخصصة في الاطارات عن عدد من النصائح التي توجهها لملاك السيارات في مصر للتعامل بصورة خاصة مع اطاراتهم لجعلها أكثر عمراً وزيادة العمر الافتراضي لها وقالت الشركة أن تلك النصائح تتمثل في : ١- فحص ضغط إطارات السيارات مرة على الأقل شهرياً ٢- ضبط زوايا الإطار ٣- اختيار إطارات تلائم فئة السيارة وطبيعة قيادتها ٤- القيام بتدوير مواقع الإطارات كل ١٠,٠٠٠ كم تقريباُ.

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