كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - إتعلمي طريقة جديدة لـ عمل شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس من الأطعمة المفضلة التى تساعد على الشعور بالتدفئة خلال فصل الشتاء، كما تحتوى على عناصر غذائية هامة من نسبة عالية من البروتين كما يعتبر مصدر ممتاز للألياف الغذائية، بالإضافة إلى المنغنيز، فيتامين ب، الذى يساعد على منع أمراض القلب، وفى إطار هذا السياق، نتعرف فى السطور القادمة، على مكونات وطريقة عمل شوربة العدس، وفقاً لما ذكره موقع " wikihow".

المكونات

1/2 بصلة كبيرة صفراء أو بيضاء.

8 فصوص ثوم مفرومة.

1 كيس العدس الأصفر(500 جم).

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

1 ليمون

8 أوقية من الدجاج أو الخضار.

2 جزر ، مقشر ، مفروم .

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون بخشونة

¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

1 ملعقة طعام من إكليل الجبل الطازج أو أوراق الزعتر .

2 كوب عدس حمراء ، مشطوف ومصفى.

8 أكواب من الخضروات .

3 إلى 4 ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج.

- الملح كوشير والفلفل المطحون الطازج حسب الذوق.

- بقدونس طازج ، مفروم.

طريقة عمل العدس :

- تقشير وتقطيع الثوم والبصل.

- يضاف العدس والدجاج أو الخضروات إلى الوعاء فوق الموقد على درجة حرارة متوسطة وبمجرد أن يبدأ العدس في الغليان، قم بتخفيض درجة الحرارة إلى نار هادئة، مما يجعل العدس ناعم ويرتفع إلى قمة السائل.

- يخلط البصل المفروم والثوم مع الزيت الزيتون .

- إضافة التوابل حسب الذوق.

- عندما يتم طهي الثوم والبصل بالكامل ، يتم نقلهما من المقلاة إلى الوعاء مع العدس والدجاج أو الخضروات وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من التوابل، يمكن إضافة المرق.

- يتم عصر قطع الليمون على مكونات الوعاء ثم خلط المكونات ببعضهما البعض .

-وبعد بضع دقائق يكون الحساء جاهزًا لتقديم على سفرة الطعام.