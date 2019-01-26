كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - القاهرة تبدأ حملة تجهيز الطرق استعداداً لكأس الأمم الافريقية

أعلنت محافظة القاهرة اليوم تجهيزها بصورة خاصة في الفترة المقبلة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام فعالياتها خلال منتصف العام الجاري وقالت أنها تسعى لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري اللائق بها كأهم وأكبر مدينة في قارة أفريقيا ، وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه نبه على كل رؤساء الأحياء بالبدء من الآن في تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية مع إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة وتجميل وتنسيق الجزيرة الوسطى.

تجميل شوارع القاهرة استعداد لكأس الأمم

كما شدد على ضرورة توفير الإنارة بكفاءة وعدم السماح بوجود أسلاك خارجة من أعمدة الانارة وإغلاق فتحاتها بإحكام مع إزالة كافة التشوهات والاعلانات على جدران وأسوار المدينة بإعادة طلائها مع إمكانية التعاون مع الجمعيات الأهلية بكل حي لتوفير الخامات ، وكذلك التنسيق مع طلاب الكليات والمعاهد الفنية لتجميلها بشكل حضاري متميز. وأشار المحافظ إلى الاهتمام بكافة المناطق والمزارات السياحية

تعليمات بانهاء اصلاح فواصل الكباري في القاهرة

كما طالب مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في وتوفير البردورات الناقصة مع طلاءها ، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وسرعة الانتهاء من إصلاح فواصل الكباري وإعادة طلاء أجسامها من الداخل والخارج.