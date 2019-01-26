كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - تعرفوا على مواصفات زوتي T500 رويال "2019"



وفرت شركة زوتي في مصر سيارتها الجديدة T500 رويال 2019 المرتقبة التي تأتي في مصر بعدد 7 مقاعد وتتميز السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو وتأتي بقوة تبلغ 156 حصان وتتميز السيارة بالعديد من التجهيزات الأخرى التي تشمل - تكييف - باور - سنتر - 4 زجاج كهرباء - مرايات كهرباء وضم - 10 ايرباج - جنوط سبور 18 - اضاءه ترحيب بالعتب والابواب - روف راك - كراسي كهرباء - مخرج 12 فولت - فتحة سقف بانوراما - زجاج فاميه - طاره مالتي - طاره وفتيس جلد - حساس ركن خلفي - كاميرا خلفيه - سقوط المحرك في حالة الاصطدام القوي لحماية الركاب بالكبينه - فرامل يد كهرباء - فرامل abs- ebd - esb - نظام التحكم في دوران العجلات - نظام المساعده في صعود المرتفعات - منبه الانحراف من الحارات - وحدة رفع زجاج - ليدات خلفيه - عدادات ديجيتال.

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