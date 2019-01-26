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كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - إدوارد يحتفل بعيد ميلاد ابنته في لبنان.. شاهدوا هل تشبهه
احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاد ابنته ماريا، في أحد أماكن السهر في لبنان.
شارك إدوارد جمهوره بصورة وفيديو من احتفاله بابنته التي أصبحت شابة، وتشبه والدها كثيرا.
نشر إدوارد عبر حسابه على Instagram صورته مع ماريا وتمنى لها السعادة وأن يراها عروس.كما نشر فيديو من الاحتفال على أنغام أغنية “انزل يا جميل”.
ماريا ورثت عن والدها حب الغناء وتغني مع فريق من أصدقائها.
يشار إلى أن إدوارد يشارك في رمضان 2019 في مسلسلي “حكايتي” مع ياسمين صبري، و”ولد الغلابة” مع أحمد السقا ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية صعيدي.
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