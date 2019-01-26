بالصور| "دموع وأحضان".. نور الطيب تشارك زوجها على فرج فوزه للمرة الأولى بـ"جي بي مورجان"

للمرة الأولى في تاريخه الرياضي، توج على فرج، لاعب نادي وادي دجلة، بلقب بطولة جي بي مورجان الدولية للاسكواش، وذلك بعد فوزه على المصنف الأول عالميًا محمد الشوربجي، لاعب نادي سموحة، بنتيجة 3-2.

فرحة هزت أرجاء ملعب الاسكواش في مدينة نيويورك الأمريكية، التي أقامت على أرضها البطولة الدولية، حينما أتت لحظة تتويج اللاعب على فرج، لتشاركه زوجته اللاعبة نور الطيب، وهي المصنفة ثالثا عالميًا.

عناق ودموع الفرحة هكذا وثقت الصور مظاهر الفرح التي جمعت بين الثنائي على فرج ونور الطيب، ولم يكن هذا المشهد غريب على الثنائي، الذي حقق الفوز في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش لعام 2017، وكانا أول زوجين يحققان لقب البطولة في مشهد أبهر الجميع.

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