"بائعة خضار أمية وتعول أولادها".. من هي والدة طفل البلكونة؟

حالة من الغصب، صاحبت انتشار مقطع فيديو لسيدة تدفع نجلها للقفز من نافذة إلى شرفة شقتهم، وسط صراخ وبكاء نجلها، واستنجاده بها، دون جدوى.

وتوصل "الوطن" لأبرز المعلومات عن والدة "طفل البلكونة" عن طريق زوجها والد الطفل، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- تعمل بائعة خضروات في منطقة حدائق أكتوبر، وتذهب إلى المنازل لعرض منتجاتها على الجيران.

- لديها 4 أبناء، أكبرهم في عمر الـ13 عاما وأصغرهم لم يتجاوز الـ3 سنوات.

-زوجها يدعى عبدالرازق أبو زيد، وهو مريض ومتقاعد، وأجرى منذ أيام عملية استئصال دوالي من الرئة.

- تعول الأسرة نتيجة مرض زوجها.

- انتقلت للعيش مع أسرتها في مساكن "ابني بيتك" بحدائق أكتوبر في شهر رمضان الماضي، بعد أن كانت تسكن في منطقة دار السلام.

- سيدة أمية.

- حرصت على تعليم أبنائها، رغم ظروفها المالية المتأزمة.

ويُظهر الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، لحظة بكاء وصراخ الطفل قائلا: "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، ودفع إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو، وبالفعل تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على السيدة، ومثولها أمام النيابة.

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