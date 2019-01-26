"كي الصدر".. وسيلة بدائية للمحافظة على "شرف" الفتيات تمارس في بريطانيا

كشف تحقيق عن "الجارديان" البريطانية، أن حالات "كي الصدر" تحدث حتى الأن في بريطانيا، وهي عادة قديمة إفريقية، يقومون بها لحماية البنت وشرف العائلة.

وتقوم بها بعض العائلات، عن طريق وضع حجر ساخن جدا على ثدي الفتاة حتى لا ينمو بشكل طبيعي وبذلك يحدث الكي، فلا تثير الشابة أي شهوة جنسية لدى الرجال بحسب الاعتقاد.

وكشف التحقيق أن عدد من الأشخاص ممن يعملون في تقديم المساعدت الاجتماعية في لندن، ويوركشاير، وإيسيكس، تحدثوا عن تعرض فتيات أفارقة متواجدات في بريطانية لتلك الممارسة، وقالت مصادر، إن الفتيات اللائي ينحدرن من عدة بلدان في إفريقيا خضعن لهذه العادة المؤلمة التي تعتبرها منظمات حقوقية تشويها واعتداء جسديا.

ومن جانبها أفصحت مديرة منظمة "كواجيدو" لحماية النساء والفتيات، عن عدد الفتيات اللاتي تم ممارسة عليهن تلك العادة، وقالت إن ألف امرأة وفتاة على الأقل تعرضن لهذه الممارسة في بريطانيا، وأوضحت أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن هذا الأمر.

وأوضحت مصادر أن النساء الكبيرات في العائلة مثل الجدات والعمات هن اللائي يقمن بهذا الأمر، وفي بعض الأحيان، يكررن الممارسة بشكل أسبوعي إلى أن يلاحظن تأثيرا على الثدي.

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