5 صيحات مستوحاة من الأميرة ديانا تناسب الشتاء

واحدة من أكثر الاطلالات الباقية للأميرة ديانا، هو فستانها الأسود القصير المصمم من المخمل، والذي اعتبره البعض في أواخر الثمانينيات، أنه خروج على قواعد الأزياء الملكية بسبب طوله وجرأته. حتى وإن كان هذا الفستان الأيقوني كسر القواعد الملكية، إلا أنه بقي حتى الآن، ويمكنكِ محاكاته بفستان أسود قصير من المخمل، أحد الصيحات البارزة هذا العام.

من الصيحات التي عادت بقوة وشهدت رواجًا عبر انستقرام، هي القلادات المصممة من اللؤلؤ الأبيض، سواء تزينت بأزهار متدلية من اللؤلؤ والتي كانت إحدى المجوهرات التي لم تستغنِ عنها الأميرة ديانا

الجينز الفاتح هو ما يُعرف باسم light wash هو الاتجاه السائد في شتاء 2019، كما أنّ قصة جينز الأمهات التي كانت تفضلها الأميرة ديانا، هي الأبرز بين موديلات الجينز.

لم تكن تعرف بعد ذلك أنّ الإطلالة المستوحاة من الأزياء العسكرية، ستصبح اتجاهًا كبيرًا عام 2019.

5- شورت الدراجات الرياضي

الأميرة ديانا هي في الأساس تعدّ رمزًا رياضيًّا، وقد شوهدت باستمرار متجهة من وإلى صالة الألعاب الرياضية، في مجموعة من شورتات الدراجات ذات الألوان الباستيل ، وهو الاتجاه الذي لا يمكن لعالم الموضة التوقف عن الاعتراف به في عام 2019.

وعادةً ما كانت تنسق معه سويت شيرت فضفاضًا، وجوارب طويلة، وحذاءً رياضيًّا بذوق رفيع.