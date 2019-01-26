5 صيحات مستوحاة من الأميرة ديانا تناسب الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - دخلت الأميرة ديانا قصر العائلة الملكية في بريطانيا عام 1981، وتوفيت في 1997، وخلال هاتين الحقبتين ظلت واحدة من أهم أيقونات الموضة في العالم.
والغريب أنها مازالت نموذجًا للمرأة العصرية والأنيقة، حتى أنّ دوقات القصر ، زوجتَيْ ابنَيْها، مازلنَ يستوحينَ كثيرًا من اطلالاتهنّ من أسلوب الأميرة ديانا، وكأنّ هذه الطريقة تضمن لهما القبول العام.
صحيح أنه منذ وفاة الأميرة ديانا وحتى الآن لم تختفِ بـ أزياءها وصورها التي مازالت متداولة عبر صفحات المجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّ عام 2019 يُلقب بعام العودة الحقيقية لأزياء ديانا، ويعود ذلك إلى أنّ الموضة هذا العام مستوحاة بشكل كبير من حقبة التسعينيات، وهي الحقبة التي شهدت نضج وتمرد أميرة ويلز.
خلال شتاء 20189 يمكنكِ التألق بخمس صيحات مستوحاة من الأميرة ديانا:
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الفستان المخمل
واحدة من أكثر الاطلالات الباقية للأميرة ديانا، هو فستانها الأسود القصير المصمم من المخمل، والذي اعتبره البعض في أواخر الثمانينيات، أنه خروج على قواعد الأزياء الملكية بسبب طوله وجرأته.
حتى وإن كان هذا الفستان الأيقوني كسر القواعد الملكية، إلا أنه بقي حتى الآن، ويمكنكِ محاكاته بفستان أسود قصير من المخمل، أحد الصيحات البارزة هذا العام.
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القلادة اللؤلؤية
من الصيحات التي عادت بقوة وشهدت رواجًا عبر انستقرام، هي القلادات المصممة من اللؤلؤ الأبيض، سواء تزينت بأزهار متدلية من اللؤلؤ والتي كانت إحدى المجوهرات التي لم تستغنِ عنها الأميرة ديانا
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الجينز الفاتح
الجينز الفاتح هو ما يُعرف باسم light wash هو الاتجاه السائد في شتاء 2019، كما أنّ قصة جينز الأمهات التي كانت تفضلها الأميرة ديانا، هي الأبرز بين موديلات الجينز.
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السترات العسكرية
في زيارة إلى الجيش البريطاني، اعتمدت أميرة ويلز سترة عسكرية خضراء.
لم تكن تعرف بعد ذلك أنّ الإطلالة المستوحاة من الأزياء العسكرية، ستصبح اتجاهًا كبيرًا عام 2019.
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5- شورت الدراجات الرياضي
الأميرة ديانا هي في الأساس تعدّ رمزًا رياضيًّا، وقد شوهدت باستمرار متجهة من وإلى صالة الألعاب الرياضية، في مجموعة من شورتات الدراجات ذات الألوان الباستيل ، وهو الاتجاه الذي لا يمكن لعالم الموضة التوقف عن الاعتراف به في عام 2019.
وعادةً ما كانت تنسق معه سويت شيرت فضفاضًا، وجوارب طويلة، وحذاءً رياضيًّا بذوق رفيع.
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