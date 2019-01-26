للمحجبات.. إطلالات مخملية من وحي الفاشينيستا لينا أسعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تُعتبر الفاشينيستا لينا أسعد من أشهر المدونات اللاتي يعتمدن صيحات الأسلوب الناعم، والذي يعتمد بشكل كبير على الألوان الهادئة أو المعروفة بألوان الطيف، كالنود والبيج وغيرها، بالإضافة إلى ارتداء التصاميم الرقيقة والناعمة، بعيدًا عن الستايل المبهرج، أو كثير التفاصيل.

وإذا كنتِ ممّن يفضلن هذا الستايل، إليكِ طريقة اختيار اطلالات مخملية جذابة من وحي الفاشينيستا لينا أسعد.