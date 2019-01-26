- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تُعتبر الفاشينيستا لينا أسعد من أشهر المدونات اللاتي يعتمدن صيحات الأسلوب الناعم، والذي يعتمد بشكل كبير على الألوان الهادئة أو المعروفة بألوان الطيف، كالنود والبيج وغيرها، بالإضافة إلى ارتداء التصاميم الرقيقة والناعمة، بعيدًا عن الستايل المبهرج، أو كثير التفاصيل.
وإذا كنتِ ممّن يفضلن هذا الستايل، إليكِ طريقة اختيار اطلالات مخملية جذابة من وحي الفاشينيستا لينا أسعد.
-
لينا أسعد بمعطف جلد الخروف
جلد الخروف من الصيحات التي لاقت رواجًا بشدة، بالعام الماضي، وسوف ستستمر معكِ إلى هذا الموسم، ونتوقع أيضًا بالشتاء الماضي.
اختارته لينا باللون البيج، نسقت معه فستانًا أسود بخامة مرنة تُبرز قوام الجسم، مع بوت الساق الطويل، وارتدت شنطة شانيل الفخمة Chanel على الخصر، والطرحة باللون النود.
-
لينا بالتنورة المكسّرة مع بلوزة سوداء
أعجبنا اختيارها للـ تنورة النود، وتنسيقها مع بلوزة من الستان المخملي باللون الأسود والطرحة النود، وشنطة بيج جذابة تليق مع كل القطع لديها، لتنسيق هادئ، لو أضفتِ له بعض الاكسسوارات، وكعبًا عاليًا مدبّبًا، سوف يناسب سهرة كلاسيكية بسيطة لديكِ.
-
لينا بالبنطلون الأبيض مع حذاء الكاحل البيج
اختيار البنطلون الأبيض في الشتاء أمر ليس سهلًا، فتطبيقه مع القطع يحتاج بعض الذكاء، وقد لفتنا اختيار البلوزة من القطيفة المضلّعة بخامة سميكة، التي اعتمدتها لينا، مع حذاء الكاحل الفيلفت باللون البيج وشنطة كلوي البيج، التي أضافت لمسة ناعمة لاطلالتها، كما أنّ تصميم البنطلون الواسع جعلها تبدو أطول.
-
لينا بالمعطف الأحمر
قليلًا ما تختار لينا أسعد هذه الألوان الصريحة والجريئة، لكنها نسقتها بأسلوبها المخلمي مع بلوزة مكشكشة وبنطلون الخصر الواسع باللون البيج، ليكون لون المعطف هو اللافت للأنظار باطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر للمحجبات.. إطلالات مخملية من وحي الفاشينيستا لينا أسعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.