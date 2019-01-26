الخاتم قطعة مجوهرات لا تستغني عنها لإطلالة جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تُعتبر الخواتم من القِطع المميزة في المجوهرات، والمفضلة عند أغلبية السيدات، لذلك اختارت دور المجوهرات العالمية أن تقدّم هذا العام خواتم مزينة بمجوهرات ذاتِ ألوان جذابة ومميزة. فليس هناك أجمل من الخواتم بين قطع المجوهرات خياراً ليمنحك انوثة ورقيّاً. ولهذا السبب اخترنا لك مجموعة من الخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي والمرصعة بأغلى الأحجار الكريمة.

دخلت الأحجار الكريمة إلى صياغة المجوهرات فزادتها غناً وترفاً. وتنوّعت بلوحة ألوانها الغنيّة، حتى بات الخيار أمامنا كبيراً لتنسيق المجوهرات بما يليق مع إطلالاتنا. والخواتم هي أبرز القطع التي تزيّنها الأحجار الكريمة وتجعلها تبدو في أصابعنا وكأنها قطعة فنيّة مرسومة.

وخلال جولتنا على انستقرام دور المجوهرات العالمية والاطلاع على أبرز المجموعات التي قدّمتها حديثاً، لفتتنا صور خواتم ذهب عرضتها بأسلوب راقٍ ومميز فزادتها جمالاً.



فعلى سبيل المثال لفتنا خاتم Between the Finger من فان كليف أند أربلز Van Cleef&Arpels الذي قدّمته الدار ضمن مجموعتها فريفول Frivole وهو على شكل زهرة متفتحة مصنوع من الذهب الأصفر ومرصّع بـ أحجار الماس البراقة.

ومن مجموعات الخواتم التي لفتت نظرنا أيضاً، مجموعة بياجيه روز Piaget Rose من دار بياجيه Piaget وقد اخترنا منها هذا الخاتم ذات التصميم البسيط والفخم في الوقت نفسه. خاتم على شكل زهرة مصنوع بالكامل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً.

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