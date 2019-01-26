ألوان مكياج محايدة للبشرة الحنطية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - قومي بتطبيق مكياج بـ ألوان باستيل، مناسبة لسنّك وجميلة مع بشرتِك، تابعي كيف:
ترمز ألوان الباستيل للربيع، وبما أنها موضة قوية هذا الموسم، يمكنكِ تطبيق ظلال الباستيل الخفيفة لعينيْكِ، والخدين والشفتين، باستخدام ظلال العيون، وأحمر الشفاه والبلاش.
للبشرة ذات النغمات الذهبية ، قومي باختيار ألوان باستيل، مثل المشمشي، والوردي، والأخضر، فهي تناسب نغمات البشرة الصفراء والذهبية بشكل أفضل.
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الأخضر بلون النعناع أو البحر
عند تطبيق هذا اللون كـ ظلال للعيون، سيكمل البشرة الذهبية النغمة بشكل جميل.
لتطبيق هذا اللون الحيوي على عينيْكِ، ابدئي بالأخضر كلون أساس، واعملي على إضافة لمسة من الظل الذهبي في زاوية العين، مناقضةً الظلّ الأخضر.
حتى لا يبدو اللون غير مناسب لعمرِك، قومي بتطبيق طبقة فاتحة لتخفيف حدة اللون الزاهي.
كما واعملي على تحقيق التوازن بين طلة العيون الجريئة عبر ترك الشفاه طبيعية اللون، وطلاء الأظافر بلون حيادي.
وإذا كانت عيونكِ بنية، فحدديها بكحل بني داكن، لتكملة طلة اللون الأخضر على عينيْكِ.
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اللحمي أو المشمشي
للمرأة ببشرة بنغمات ذهبية ودافئة، تُعتبر الألوان الذهبية جميلة.
إذا مزجتِ بين ظلال العيون البنية بدرجة الشوكولا والمشمشي والبيج ، فوازني بين هذه الألوان مع لون أحمر شفاه لحمي، أو مشمي كريمي .
ابدئي بلون أساسي دافئ مثل المشمي على عينيْكِ، واتركي لون الشوكولاته الداكنة في زاوية العين، ويمكنكِ إضافة لمسة ذهبية عبر الأيلاينر للمساء .
إنّ الجمع بين اللونين والبني الشوكولاته سيجعل عينيكِ تبرزان .
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وردي أو بنفسجي
إنّ انتقاء اللون البنفسجي أو الوردي عبر أحمر الشفاه، أو أحمر خدود وظلال العيون، لن يكون صعبًا إذا أجدتِ تطبيق ألوان الباستيل.
طبّقي ظلال العيون باللون البنفسجي من عظمة الحاجب نزولًا.
يمكنكِ إضافة الظل البيج الفاتح تحت عظمة الحاجب، لمزيد من التحديد، وإكمال الطلة بـ لون شفاه لحمي أو مشمشي أو وردي ، فأحمر الشفاه الوردي الكريمي يُبرز نغمة البشرة الذهبية، ويكمل ظلال العيون الخضراء.
إذا رغبتِ في تجربة لون باستيل للربيع ، فقومي باختيار أحمر الخدود الوردي لخدّيكِ، أو غلوس بلون بنفسجي لشفتيْكِ.
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