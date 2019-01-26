ألوان مكياج محايدة للبشرة الحنطية

الأخضر بلون النعناع أو البحر

عند تطبيق هذا اللون كـ ظلال للعيون، سيكمل البشرة الذهبية النغمة بشكل جميل.

لتطبيق هذا اللون الحيوي على عينيْكِ، ابدئي بالأخضر كلون أساس، واعملي على إضافة لمسة من الظل الذهبي في زاوية العين، مناقضةً الظلّ الأخضر.

حتى لا يبدو اللون غير مناسب لعمرِك، قومي بتطبيق طبقة فاتحة لتخفيف حدة اللون الزاهي.

كما واعملي على تحقيق التوازن بين طلة العيون الجريئة عبر ترك الشفاه طبيعية اللون، وطلاء الأظافر بلون حيادي.

وإذا كانت عيونكِ بنية، فحدديها بكحل بني داكن، لتكملة طلة اللون الأخضر على عينيْكِ.