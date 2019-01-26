فرش مكياج .. للمسة مثالية كالمحترفات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - عند شراء مستحضرات التجميل، تبحثين بالدرجة الأولى عن فرش مكياج. لا بد أنكِ تشاهدين الكثير من الفرش المتعددة ومختلفة الأشكال والأحجام، ولكنكِ قد تحتارين في أهمية كل فرشاة عن الأخرى وفقًا لنوع المستحضرات الخاصة بها.

"الخليج 365" تستعرض أهم فرش مكياج، وما يناسبها من أنواع المنتجات للحصول على مكياج مثالي كالمحترفات:



فرشاة كريم الأساس

صُمّمت لتكتظ شعيراتها بإحكام مع طرف مدبب، وهي مسطحة قليلًا لوضع كريم الأساس بكل سهولة، فقط بلّلي الفرشاة أولًا في ماء دافئ، واضغطي بقوة لإزالة الماء الفائض في منشفة، وهذا سيساعد على تحقيق توزيع أكثر، ويضفي مظهرًا مخمليًّا على بشرتِك.



فرشاة الكونسيلر

شعيراتها ناعمة ومسطحة الشكل، مع قاعدة أوسع مدببة، وتُستخدم لوضع الكونسيلر تحت العينين، لتخفي بقع الشعيرات الدموية الصغيرة والهالات السوداء، من خلال وضع الكونسيلر بضربات خفيفة لتغطية مثالية.



فرشاة الباودر

دائرية وذات شعيرات كثيفة وحجم كبير، كما أنها ليّنة الملمس، ولاستخدام ناجح، ضعي الفرشاة في البودرة، وتخلّصي من أيّ فائض، قبل أن تقومي بتوزيعها على الوجه.



فرشاة الإضاءة "الهايلايت"

صُمّمت للاستخدام مع باودر «الهايلايت» لتوزيع مثالي من خلال شعيراتها المروحية، وهذه التقنية تجنّبكِ التغطية الثقيلة، وبالتالي تمكّن من تسليط الضوء بلمسات ناعمة على عظمة الوجنتين والذقن، كما يمكنكِ استخدامها مع فرش مكياج لإزالة البودرة الزائدة على الوجه.



فرشاة أحمر الخدود البلاشر

فرشاة أحمر الخدود لديها رأس مستدير مدبب ومائل قليلًا، ما يجعله مثاليًّا لإعطاء مزيد من اللون على خدّيكِ، فقط ضعي البلاشر على عظمة الوجنة حتى تصلِي بتوزيع الفرشاة إلى منبت الشعر الخاص بكِ عند الجانبين، بلمسات ناعمة.



فرشاة الكونتور

صغيرة ودائرية الشكل وشعيراتها قصيرة وتأتي بشكل نصف دائري، حيث تمكّنكِ من تحديد وإبراز عظام الوجنتين والأنف، لنحت الوجه بصورة مثالية.



فرشاة لظلال العيون

كبيرة ومستوية، وشعيراتها قصيرة وكثيفة لتغطية ممتازة، كما تمتاز بشعيرات ناعمة لديها حافة مشطوفة لاستخدام سلس من دون سحب الجفن.



فرشاة الدمج لظلال العين

فرشاة مدببة بشعيرات سميكة تُستخدم لمزج ألوان «الآيشادو» فوق العين، وتسليط الضوء على عظمة الحاجب.



فرشاة الحاجب

تُستخدم لتحديد وملء الحواجب للحصول على مظهر متناسق وجميل، حيث تمتاز بشعيراتها السميكة، ولها زاوية مائلة لتكون أكثر دقة، وتقوم بملء مناطق متفرقة بالسائل أو الكريم المستخدم، كما يمكنكِ تشكيل وإطالة الحاجب بها.



فرشاة تشكيل الحاجب

ومن بين فرش المكياج ، فرشاة تشكيل الحاجب التي تُستخدم لتنظيم الشعيرات غير المنتظمة، ولها شعيرات خشنة لتمشيط الحاجب على نحو سلس ومنظم.



فرشاة الشفاه

فرشاة بشعيرات دقيقة قصيرة بطرف منحوت، لتحصلي على تحديد رائع متكامل ومثالي.



فرشاة الماسكرا

لوضع الماسكرا وإبراز جمال رموش العينين من خلال الحصول على رموش ممددة، وزعي الماسكرا من أسفل إلى أعلى بصورة منتظمة ولمسات خفيفة.



تنظيف فرش المكياج

لا تنسي أهمية نظافة فرش المكياج ، فليس من الضروري أن تنفقي الكثير من المال لشراء فرش المكياج عالية الجودة، إذا لم تكوني قادرة على رعايتها عن طريق الحفاظ عليها نظيفة، لذا اعلمي أنّ فرشاة كريم الأساس وظلال العين والشفاه، يجب تنظيفها بعد كل استعمال، لمنع انتشار البكتيريا، وبالتالي الحفاظ على بشرتكِ صحية ونضرة، بينما الأنواع الأخرى من الفرش كفرشاة الباودر والبلاشر، يمكنكِ تطهيرها مرة واحدة في الأسبوع، كما بإمكانكِ أن تحصلي على مطهّر ومنظّف للفرشاة، من إحدى ماركات المكياج العالمية.

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