عالجي تشققات القدمين بهذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تعتبر مشكلة تشقق القدمين من المشاكل المحرجة التي تعانيها الكثيرات من السيدات. وتنتج التشقّقات من جفاف الأنسجة القرنية الموجوده أسفل القدم، والتي تعد مخزناً للماء والأملاح والدّهون، أما السبب وراء ذلك فيعود إلى عوامل كثيرة أبرزها تعرّض القديم إلى الهواء الجاف ومساحيق التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية، بالإضافة إلى انتعال الكعوب العالية والمشكوفة من الخلف بشكل مستمر.



حافظي على نعومة قدميك وعالجي مشكلة التشقّقات من خلال اعتماد الوصفات الآتية:



1- زيت الزيتون

لم يعد يخفى على أحد أهمية الزيوت الطبيعية وتأثيرها المغذي على صحة الإنسان بشكل عام. وها هي تلعب دوراً هاماً في علاج مشكلة التشقّقات التي تظهر على كعب القدم وتحديداً منها زيت الزيتون. ضعي مقدار نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون في وعاء وضعيه لثوان على النار حتى يفتر. وزّعي الزيت بواسطة أصابعك على المنطقة المصابة بالتشقّقات وابدأي بتدليكها جيداً لمدة ربع ساعة قبل أن تغسلي قدميك جيداً بالماء الفاتر. بعد التنشيف انتعلي جوارب من القطن أو الصوف الناعم.

كرّري العملية بشكل يومي لتحصلي على قدمين ناعمتين كقدمي الأطفال.





2- الأرز المطحون

ضعي مقدار فنجان قهوة من الأرز المطحون في وعاء وأضيفي إليه ملعقتين من العسل الطبيعي وربع فنجان من خل التفاح وملعقة كبيرة من زيت اللوز. امزجي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة سميكة. ضعي قدميك بالماء الفاتر حتى تترطبا ثم ضعي العجينة على الكعبين وافركيهما جيداً لمدة 10 دقائق قبل أن تتخلصي من زوائد العجينة بواسطة الماء.

كرّري هذه العملية 3 إلى 4 مرات أسبوعياً حتى تعالجي مشكلة التشققات وتحصلي على قدمين ناعمتين.





3- الغليسيرين

الغليسيرين مادة لزحة سهلة الذوبان في الماء، تدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة بفضل قدرتها الهائلة على ترطيبها. ضعي ملعقتي طعام كبيرتين من الغليسيرين في نصف كوب من ماء الورد الغني بالفيتامينات A, B3, C,D, E وبمضادات الأكسدة والذي يعتبر أيضاً مضاداً للالتهابات، وامزجي المكونين جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. ضعي المزيج على قدميك وأشبعيهما بها، ثم غطيهما بجوارب بلاستيكية لمدة 15 إلى 20 دقيقة. انزعي الجوارب ودلّكي قدميك ثم أزيلي بقايا المزيج بواسطة منشفة قطنية دون استخدام الماء.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً قبل الخلود إلى النوم.





4- خل التفاح

يساعد حمض الخليك الموجود في تركيبة خل التفاح على علاج تشققات القدمين وعلى ترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.. امزجي نصف كوب من خل التفاح في كوبين من الماء، وانقعي قدميك في هذا الخليط لمدة ربع ساعة. دلّكي قدميك بلطف وافركيهما بواسطة حجر الخفاف لإزالة الجلد الميّت، ثم شطّفيهما بالماء وجفّفيهما جيداً بواسطة منشفة قطنية قبل أن تضعي كمية قليلة من الفازلين عليهما.