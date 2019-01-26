تسريحة الغرّة الجانبية للوجه الطويل من أمل كلوني

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - على الرغم من أن إطلالاتها أمام عدسات الكاميرات نادرة، تبهرنا أمل كلوني بجمالها العفوي والهادئ. فهي تبتعد عن التكلّف في تسريحات شعرها واختيار مكياجها، معتمدة على القول الفرنسي "الجمال في البساطة".
غالباً ما تختار أمل كلوني تسريحة الشعر المنسدل، مع الغرة الجانبية. فشكل وجهها الطويل والنحيل، يحتاج إلى خصلات تغطي وتمنحه مظهراً ممتلئاً بعض الشيء. كما أن الغرة التي تغطي نصف جبينها تقريباً، تساعد على التقليل من طول وجهها.
قد تختار أمل تسريحة شعر مستقيمة Lisse أو مموّجة أو تسريحة ريترو، ولكنها في جميع الأحوال تحافظ على غرة جانبية تزيد من أنوثة إطلالتها ودلالها. وما يساعدها على اعتماد هذه التسريحة، هي نضارة شعرها ولمعانه الذي تحافظ عليه بعناية تامّة.
فأمل، رغم التزاماتها المهنية ووقتها الضيّق، لا تبخل على شعرها بالاهتمام، فتعتني به باستخدام مستحضرات فيها فيتامينات ومكوّنات مغذية لجذوره وأطرافه. فعلى سبيل المثال، تختار أمل شامبو ينشّط الدورة الدموية ويساعد على نمو شعرها بشكل أفضل من Sisley.
Revitalizing Volumizing Shampoo
وتكمّل خطوة العناية به من خلال تطبيق قناع مرة في الأسبوع من العلامة نفسها، يساعد في تنشيط بصيلات الشعر ويحميه من التقصّف والتلف.
Le Masque Soin Régénérant
ولكي تحصل أمل كلوني على تسريحة شعر أنيقة وثابتة، تستخدم سبراي الشعر بتركيبة تزيد من كثافته.
Phillip Kingsley Maximizer Spray
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