رياح مثيرة للرمال تنشط السبت.. إليك روشتة طبية للتعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط السبت الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.. ولهذا إذا كنت مضطرا للخروج في هذا الطقس نقدم لك روشتة طبية لتجنب مخاطر الأتربة على العين والأنف والجهاز التنفسي.

لمزيد من القراءة عن الروشتة الطبية للتعامل مع العاصفة الترابية اضغط هنا