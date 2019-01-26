كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - راشد: حملات اشغالات مكثفة بأحياء جنوب والهرم وبولاق الدكرور

كتب: محمود الشريف

نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة لرفع الاشغالات المتواجده داخل مواقف السيارات بالعديد من القطاعات بنطاق المحافظة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى تصريحات له ان حى الهرم قام برفع كافة الأشغالات من موقف الكيلو 28 ورفع الباعة الجائلين منه وعربات المأكولات وكل أوجة الاشغال المخالفة والتى تتسب فى أحداث اعاقة مرورية داخل وخارج الموقف وتعديهم على حرم الطريق العام .

ووجه راشد رئيس حى الهرم بالمرور الدورى على الموقف للتأكد من عدم تكرار الإشغالات.

مشيراً انه تم توجهه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات ليليه على المقاهى وتغريم المخالفين لردع اى تعدى لهم .

لافتا ان أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم شنت حملات مسائية على مدار يومين لإزاله الاشغالات من طريق كفر طهرمس وشارع الريحانى والعشرين وفيصل واحمد حمد والملكة وسكه المدرسة وعبد الحميد البندارى بحى بولاق الدكرور .

وشوارع الوفاء والأمل واللبينى هرم وزغلول والمجزر والمريوطية والرماية والمنصورية بحى الهرم وشوارع الاهرام والغرفة التجارية ويافع ابن يزيد والجامعة والبحر الاعظم بحى جنوب الجيزة .

ومن جانب أخر قام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة بنقل موقف عشوائي للميكروباصات أمام مستشفي أم المصريين كان يتسبب في إعاقة الحركه المرورية والمشاه وضوضاء شديد بالمنطقة وذلك فور قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد المنطقة منذ أيام وقيادتة حمله لرفع الاشغالات بقطاعات حي جنوب كما قامت الاداره العامة للمرور برفع عدد من السيارات بدون لوحات معدنية وبدون رخص سير لضبط الشارع







