كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - قرار جمهوري - ندب بعض المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار يحمل رقم 31 لسنة 2019، بندب كل من المستشار علي عبد العال سلطان علي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار أشرف محمد علي رزق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار شريف فاروق حامد الدياسطي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام، والمستشار وائل ممدوح حسن يوسف راضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي وزير العدل تنفيذه.
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