كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - وزير الصناعة يدعو "فيليبس" لتوسيع استثماراتها بالسوق المصري



التقى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إيريك دوندولا، المدير التنفيذي لشركة فيليبس العالمية لأنظمة الإضاءة، على هامش آخر أيام منتدى دافوس العالمى بسويسرا. حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف. وأوضح الوزير، أن اللقاء قد تناول بحث خطط الشركة المستقبلية وتوسيع حجم استثماراتها في السوق المصري وسبل زيادة صادرات منتجاتها المصنعة في مصر للأسواق الإقليمية والإفريقية. ومن جانبه، أوضح إيريك دوندولا، المدير التنفيذي لشركة فيليبس العالمية، أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصري وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تلبية احتياجات هذا السوق الضخم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الحصول على 15% من السوق المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة.

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