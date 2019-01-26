كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات - عيار 21 بـ647 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، وسجل عيار 18 نحو 554 جنيهًا، وعيار 21 سجل 647 جنيهًا، وعيار 24 بـ739 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وذلك وفقا لشعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية برئاسة إيهاب واصف.

وأشار واصف إلى أن السعر العالمى للذهب سجل 1303 دولارات للأوقية ما ساهم في تحريك الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الارتفاع 1.50% بالمقارنة مع التعاملات الماضية.

وجاء الارتفاع بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات على فنزويلا وانخفاض الدولار أمس الجمعة من أعلى مستوياته في 3 أسابيع بسبب تحول تركيز المتعاملين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الذي فيه من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، ما يدفعون بالذهب إلى كسر حاجز الـ١٣٠٠ دولار للأوقية، وهي نقطه مقاومه عنيفه لتغلق الأسواق على ١٣٠٣.