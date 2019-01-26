كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - أبو شقة يفتتح ملتقى توظيفي للشباب بالجيزة

كتب: محمود الشريف

يفتتح غدا الأحد 27 يناير، الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد لأكبر ملتقي توظيفي الشباب بمحافظة الجيزة بمشاركة 40 شركة ومصنع لتوفير 5000 فرصة عمل للشباب، والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

وبحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد و ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب

وقال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أوسيم ، إن ملتقى التوظيف يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن ملتقيات توظيف الشباب تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأضاف بدير أن فرص العمل تشمل قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية .

يقدم النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أوسيم أقوى القوافل الطبية الشاملة بجميع التخصصات الطبية إلى جانب صرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفي لتلقي العلاج كاملاً بالمجان .

ويقوم عضو مجلس النواب أيضا بتوزيع عدد كبير من الأجهزة الكهربائية والبطاطين من أفخر الأنواع خدمة لأهالي الدائرة بالإضافة إلى حل جميع المشكلات التي تعانى منها الدائرة ودراستها والعمل على حلها بشكل متكامل .

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