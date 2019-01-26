كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - تعرف علي أيرادات فيلم "عمر خريستو"
بلغ الإيراد اليومي لفيلم «عمر خريستو» 21 ألف و644 جنيهًا مصريًا، وذلك عن إيرادات أمس الخميس، ضمن موسم أفلام نصف العام.
عمر خريستو" يتناول موضوعا وطنيا مهما حيث يسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيادي الخفية التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة.
الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان، وهو قصة د. عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.
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