كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - أحمد الفيشاوي يكشف عن رأيه في فيلم "نادي الرجال السري"

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيها بجوار أفيش فيلم نادي الرجال السري للفنان كريم عبدالعزيز، معلنًا عن مشاهدة الفيلم في السينما.

وأعرب أحمد الفيشاوي عن إعجابه بالفيلم، من خلال التعليق على الصورة، إذ كتب في تعليقه: "نادي الرجال السري .. استمتعت حقًا بالفيلم".

"نادي الرجال السري" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، إذ يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

ويشارك كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.