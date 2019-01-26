كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - خبر بمليون جنيه - هذه الجهة تفاجئ اصحاب المعاشات بخبر سار منذ لحظات



خبر بمليون جنيه - هذه الجهة تفاجئ اصحاب المعاشات بخبر سار منذ لحظات خبر بمليون جنيه - هذه الجهة تفاجئ اصحاب المعاشات بخبر سار منذ لحظات خبر بمليون جنيه - هذه الجهة تفاجئ اصحاب المعاشات بخبر سار منذ لحظات أعلنت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، تخصيص عيادة لأصحاب المعاشات وكبار السن لتجنبهم الزحام وتضم اخصائيين واستشاريين. وأضافت "عبد الحميد"، في تصريحات لها، أنه سيتم تخصيص شباك فى الصيدليات بالمستشفيات لصرف العلاج الشهرى لكبار السن وأصحاب المعاشات.

كانت هذه تفاصيل خبر خبر بمليون جنيه - هذه الجهة تفاجئ اصحاب المعاشات بخبر سار منذ لحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.