كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - إيقاف الترويج للفيديوهات المضللة على يوتيوب

أعلنت شركة (يوتيوب) الأمريكية، صاحبة أشهر شبكات استضافة محتوى الفيديو على الإنترنت، تعهدها بوقف ترويج مقاطع الفيديو المضللة على موقعها الإلكتروني.

ورغم القرار ستظل الفيديوهات متاحة على شبكة (يوتيوب) حتى بعد إزالتها من قوائم الفيديوهات الموصى بها.

ويأتي ذلك في أحدث محاولات الشبكة الرقمية الأوسع استخداما حول العالم في وقف انتشار المعلومات المضللة لمستخدميها.. وتحاول شركتا (فيس بوك) و(تويتر) اتخاذ خطوات مماثلة.