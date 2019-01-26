كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - غادة والي توجه بمتابعة حالة "طفل البلكونه"

كتب - محمود عبد العال

وجهت غادة والي وزيرة التضامن بتوفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونه وما عرف اعلاميا بطفل البلكونه، وخصوصا أن الطفل تعرض للرعب ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والاسرة بشكل عام لضمان لحمايتهم من الخطر.

ووجهت "والي" فريق التدخل السريع واطفال بلامأوي باتخاذ اللازم وعمل خطة تأهيلية مناسبة للطفل

وقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ للنائب العام كما وجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لمبادرتها السريعة.

وعمل بحث اجتماعي للاسره للوقوف علي ظروفهم الاقتصاديه والاجتماعيه ومدي الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعايه أبنائها.