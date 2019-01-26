كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - شاهد..مصور عراقي يشعل وسائل التواصل الاجتماعي ببكائه

تعودنا أن وظيفة المصور في أي مكان هو نقل الصورة كما يراها، ولكن المصور العراقي "محمد العزاوي" ضرب بكل الأعراف عرض الحائط ولم يستطع التحكم في مشاعره وتم التقاط صورة له وهو يبكي بعد هزيمة منتخب بلاده على يد المنتخب القطري في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام فعالياتها في ملاعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانهمرت دموع المصور بغزارة وهو يقوم بعمله في الدقائق النهائية خلال مباراة منتخب العراق ومنتخب قطر في دور الـ 16 وأشعل مشهد بكاء الصحفي مشاعر رواد التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا مع الصورة وقاموا بمشاركتها على صفحاتهم الشخصية.

وجاءت أبرز التعليقات: "فعلا حب الوطن لا يشترى بالمال"، وقال آخر: "عندما رأيت الصورة تذكرت كلام أستاذي بالجامعة "دمعتي شحيحة، لكن عندما أذكر العراق أبكي بحرقة" .

جدير بالذكر أن منتخب "أسود الرافدين" ودع البطولة بعد أن هزمه نظيره القطري بهدف وحيد سجله اللاعب القطري من أصول عراقية سورية بسام الراوي.