كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - شاهد - سعد الصغير يتالق خلال حفلته في القرية العالمية

اختتم المطرب الشعبي سعد الصغير فقرته الغنائية في حفل القرية العالمية بمدينة دير الإماراتية، في الحفل الذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور، ضمن حفلات إجازة نصف العام.

صعد سعد الصغير على خشبة المسرح للجمهور بعد أن اختتمت المطربة الشعبية أمينة، الجزء الأول من الحفل بباقة متنوعة من أغانيها الشعبية القديمة والحديثة.

وفي بداية الحفل، قال سعد الصغير لجمهوره من السيدات: "اللي عايزة تتعلم الرقص تصحى الساعة 6 الصبح وتمشي في الصالة كده"، ماشيًا بخطوات متراقصة على المسرح، ثم تابع: «تصحي العيال وتمشيهم على المدرسة وبعد ما أبو العيال يروح على الشغل تديها بقى»، ودخل الصغير في وصلة رقص مع الجمهور.

كما تفاعل عدد من الجمهور مع وصلة الرقص لـ سعد الصغير، بعدها قدم الأخير باقة متنوعة من أغانيه الشعبية القديمة والحديثة في ظل تفاعل الجمهور.