كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - بن محمد الصامل يزور مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي في تاجورة

افتتح الدكتور عبد الله بن محمد الصامل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة التاسع عشر من شهر جمادى الأولى 1440 هــ، خلال زيارته التفقدية لمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي في محافظة تاجورة بجمهورية جيبوتي، الفصول التعليمية الجديدة التي تشمل مرحلة الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، وكان في استقباله بالمركز محافظ محافظة تاجورة السيد عبدالملك محمد بنويتا، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي الأستاذ حسن بن محمد السالمي، وأعضاء المركز والمعلمون والطلاب والطالبات.

وتفقد خلالها مرافق ومحتويات المركز والقاعات الدراسية، واستمع فضيلته إلى شرح من مدير المركز عن أهمية المركز ودوره وأهم الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استمع لأبنائه الطلاب في الفصول الدراسية عن أهم المشكلات الدراسية التي يواجهونها، معجباً في ذات الوقت باستيعابهم وتحصيلهم العلمي.

وفي نهاية الجولة، أقيمت احتفائية في المركز ترحيبا بفضيلته واحتفالا بقدومه الكريم، وبعد ذلك ألقى الدكتور الصامل كلمة توجيهية وتحفيزية للمعلمين والمعلمات ولأبنائه الطلاب والطالبات قائلًا: إنها لمناسبة عظيمه أن التقي بأبنائنا وبناتنا منسوبي وأعضاء مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي في تاجورة.

وأكد الصامل أن المركز بما يضم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات يقدمون خدمة جليلة للعلم والتعليم، ولاشك أن هذا البلد عزيز على الجميع وخصوصًا تاجورة، وأهل تاجورة لهم مكانه كبيره في قلوبنا، ولذا أنشئ هذا المركز الإسلامي بتوجيهٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين على امتداد عقود هذه الدولة حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظه الله تعالى ـــ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بتأييد وتشجيع فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل بن عمر جلي، وأيضًا هذا المركز يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لها جهود ولله الحمد في جيبوتي وفي أفريقيا عمومًا يأتي كل ذلك في سبيل نقل صورة الإسلام السمحة المعتدلة، مشيراً إلى أن الإسلام هو دين السماحةِ والوسطية والاعتدال ودين الرحمة والتيسير.

وأضاف الدكتور الصامل أن ما نراه الآن ولله الحمد في هذه البلدة المباركة وفي هذا المركز المبارك من بث الرسالة العظيمة رسالة التعليم إذ إن أول أَمْر أُمِرَ به النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ بسبيل العلم ووسيلة التعلم وهي القراءة، فقال الله عز وجل لنبيه: {اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم}، ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا العلم فقال الله عز وجل: {وقل ربي زدني علما}.

وتابع يقول: ولفضل أهل العلم أشهدهم الله عز وجل على وحدانيته فقال الله عز وجل: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم}، ولذا كان أهل العلم هم أهل الخشية، فالله الله بالعلم بالتعليم وأعظم ما تتعلمونه لغة القرآن اللغة العربية فعليكم بالاهتمام بها حتى تعرفوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليكم أيضًا بتعلم العلوم الأخرى التي تعين العبد حتى يكون أداة عطاء وأداة بناء في هذا البلد المبارك وفي هذه الجمهورية بقيادة فخامة الرئيس إسماعيل بن عمر جلي.

واختتم كلمته مزجيا الشكر للقائمين على المركز على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلًا الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ورئيس جيبوتي، خير الجزاء وأوفاه.

وقد ألقى الصامل خطبة الجمعة في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة تاجورة ثاني أكبر مدينة بجمهورية جيبوتي خلال زيارته الحالية.

وتطرق خلال الخطبة إلى عظم شأن البعثة النبوية، فقد أخرج الله بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الناسَ من الظلمات إلى النور، حيث أرسل الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} كما أرسله تعالى: {شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا}.

وأبان أن الغاية من خلق الجن والإنس والحكمة الشرعية التي من أجلها أوجد الله الأولين والآخرين توحيد الله جل وعلا، وحث على إخلاص العمل لله جل وعلا محذرا من الشرك الذي يحبط العمل ويفسده.

وأضاف أن توحيد الله مطلوب ومهم غاية، كما أن للرسول عليه الصلاة والسلام حقوقا من أعظمها اتباعه عليه الصلاة والسلام، وطاعته، ومحبته، وتحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم، وكذا فإن من حقوقه الإكثار من الصلاة والسلام عليه ولا سيما في يوم الجمعة.

إثر ذلك، تجول فضيلته بمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي والمدرسة التابعة له، حيث افتتح الفصول التعليمية الجديدة، ووجه كلمة حث فيها الحضور على تعلم العلم النافع، وأن يكونوا أدوات بناء ومعاول تعمير لا أدوات تخريب ومعاول هدم، مشيدا بالعناية الكبيرة التي يلقاها المركز من لدن ولاة الأمر في المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتأييد وتشجيع من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي.

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز بتاجورة أنشئ بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الجيبوتي السابق السيد حسن جوليد أبتدون في عام 1408هــ على مساحة تقدر بــ (11046م2)، ويقع في قلب محافظة تاجورة التي تعد المدينة الثانية بعد جيبوتي، ويتكون المركز من مدرسة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وجامع كبير.