كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - السقا: الكلب بتاعي خلاني أبات بره

قال الفنان أحمد السقا، إنه محب لتربية الكلاب وأنه يمتلك مجموعة كبيرة من الكلاب في منزله، مضيفا:" انا بربي الكلاب من صغرهم ومبخفش من كلابي".

وأضاف " السقا" في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" الكلب بتاعي خلاني أبات بره البيت، وفي يوم كنت بصور ورجعت البيت متأخر، والكلب شكله جاله زهايمر فجأة ومعرفنيش ولما دخلت له فرتكنى".

ومن جانبه روى كرارة موقف طريف جمعه بالفنان أحمد السقا، قائلا:" لقيت أحمد السقا ساكت وقالي تراهني أخذ حمام السباحة ده خمس مرات تحت المياه بدون نفس"، مضيفا: "أحمد السقا نزل تحت المياه ومرتين بس وطلع بأداء غريب يوحي بأنه كسب الرهان، ولقيت صاحبنا بيقولي عديها عشان اليوم يفوت".