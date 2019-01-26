كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - القومى للمرأة مشيدا بـ"شهيد الشهامة": سيظل نموذجا مشرفا للشاب المصرى

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بشهيد الشهامة المواطن المصرى الراحل"سيد طه طلبه" 28 عاما، والذى يعمل مكوجى بمنطقة البساتين، والذى دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش الجنسى بمنطقته.

وثمنت الدكتورة مايا مرسى على شهامة وشجاعة المواطن الراحل، مؤكدة أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن قيم الشهامة والنخوة والمروءة التى يشتهر بها المجتمع المصرى لازالت قائمة وتنتظر الفرصة للظهور وتصل إلى حد التضحية بالنفس، لافتة أنه سيظل نموذجا مشرفا للشاب المصرى الشهم الذى يقدم روحه فداء للدفاع عن شرف بنات بلده .

وطالب المجلس بسرعة محاكمة المتحرش القاتل حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر.