كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - بالصور.. أسهل طريقة لعمل الكاتشب فى المنزل

يعتبر الكاتشب من الأطعمة الأساسية على سفرة الطعام، والتى تعطى نكهة رائعة للطعام، سواء بإضافته على بطاطس المحمرة أو قطع الدجاج أو حتى المكرونة، ويمكن إعداده بالمنزل من خلال اتباع طريقة عمل تتضمن بعض الخطوات البسيطة والتى تتكون من خمس خطوات، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة وفقاً لما ذكره موقع " wikihow".

خطوات إعداد الكاتشب بالمنزل:

يجب إحضار البصل والسكر البني وبعض معجون الطماطم، والقيام بالخطوات التالية :

الخطوة الأولى: قطعى البصل إلى قطع صغيرة .

الخطوة الثانية: ضعى ملعقة واحدة من السكر البني في كوب، ثم املئيه بالماء الساخن لإذابة السكر.

الخطوة الثالثة: بمجرد أن تبرد الماء ، قم بإضافة نصف كمية البصل ثم استخدمي خلاط يدوي لعدة دقائق حتى تمتزج المكونات وتصبح ناعمة.

الخطوة الرابعة: قومى بإفراغ 200 جرام من معجون الطماطم (حوالي 7 أوقية) في الوعاء، مع إضافة 1/4 ملعقة صغيرة من الفصوص المطحونة ، مع 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، بالإضافة إلى 1/4 ملعقة ملح و 1/2 ملعقة صغيرة من الخردل.

الخطوة الخامسة : ضيفى 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض ومزيج السكر والبصل ثم قومى بمزج هذه المكونات بالملعقة، حتى تحصلى على لون الكاتشب.





