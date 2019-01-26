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إتفرج..لقطات مذهلة لأول مكان مخصوص للرومانسية بدبي

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كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - إتفرج..لقطات مذهلة لأول مكان مخصوص للرومانسية بدبي


إتفرج..لقطات مذهلة لأول مكان مخصوص للرومانسية بدبي

"بحيرة الحب" منتزة جديد عكف على انشائه إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية

المستهلك في "دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات، بأحد الأحياء بدبي ليكون ملتقى الاحبة وللعائلات في أجواء، صممت خصيصًا لتكون رومانسية وهادئة بعيدًا عن صخب الحياة.

فكرة استقطب العديد من أهالي دبي، ليقبلوا على هذا المكان من كل حد وصوب للسترخاء وتجديد مشاعرهم نحو ازواجهم وعائلتهم بعيدًا عن ضغطات المرهقة التي يعيشون فيها.

بوابة من الخشب مرسوم عليها بالألواح الخشبية قلبان هي اول شئ قد تجده حين تطئ أقدامك تلك البحيرة الفريدة من نوعها بدبي، حيث تسير على اقدامك وسط أجواء مختلطة بنسمات الصحراء الهادئة و الحشائش والأشجار الجميلة ، التي تساعد على الاستجمام وتنشئ جو من الرومانسية علاوة على وجود بحيرة ذات رونق خلاب جذب الكثرين إليها منذ إنشائها.

لاقت هذه الفكرة رواجًا شديد منذ لدى الامارتيين لكونها فكرة جديدة ولم يتم إنشاؤها من قبل، حيث تعتمد على الطبيعة في المقام الأول بيعدًا عن زحام الحياة بكافة أشكالها.

 

 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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