كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بـ39 مليون جنيه

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها على مستوى الجمهورية.

ونجحت الجهود على مدار الأسبوع المنقضى في ضبط (65390) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 45 مليونا و691 ألف جنيه.

كما ضبط (992) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(92) حالة ضرائب عامة، وكشف (185) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (233) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (12) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (30) قضية في مجال الجمارك، (111) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وتم التصالح في (200) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (984،537) جنيها.

وأسفرت جهود حملات نظمتها مباحث الأموال العامة، عن ضبط (15) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع "، بقيمة بلغت 39 مليون جنيه.