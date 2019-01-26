كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - إحالة دعوى بطلان حل شركة القومية للأسمنت للمفوضين
قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للمفوضين، ونظرها بجلسة 2 مارس المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
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