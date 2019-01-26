كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - فعاليات اليوم السبت 26 يناير ثقافية وفنية

مسرح سيد درويش الاسكندرية

قراء البشاير الكرام ننشر لكم فعاليات اليوم السبت الموافق 26 يناير "ثقافية وفنية" .

"سينما الأطفال" في الهناجر

يقدم المركز القومي للسينما، فعاليات "نادي سينما الأطفال"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بسينما الهناجر، ويعرض خلال فعالية النادي فيلم طريق طويل للمخرج عادل البدراوي، وفيلم زبرجد للمخرجة هدي فرح.

موسيقى

"أندريا" في قاعة النهر

تستضيف ساقية الصاوي مجموعة من الموسيقيين، فى حفل "أندريا" الذى يرفع شعار "موسيقى بلا الحدود" وذلك في تمام الثامنة مساءً، بقاعة النهر.

"أوركسترا القاهرة" على المسرح الكبير

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلا فنيا، على المسرح الكبير، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"ريسيتال بيانو" على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش، حفل ريسيتال بيانو - طارق رفعت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

"إنشاد صوفي" على مسرح دمنهور

تقيم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى حفلًا على مسرح دمنهور، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

ندوات ومعارض

"جاك دريدا" في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، في تمام السابعة مساءً، أمسية ثقافية ضمن أمسيات الرواق الفلسفي بعنوان "جاك دريدا وفلسفة التفكيك"، يتحدث فيها عماد العادلي المستشار الثقافي لمكتبة ألف.

"اللغة، حقيبة التنوير" في وسط البلد

يعقد صالون طه حسين الثقافي بوسط البلد، ندوة بعنوان "اللغة.. حقيبة التنوير"، في السادسة مساءً، بمقر الصالون.

مسرح

"ستاند أب كوميدي" في مكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية حفل ستاند أب كوميدي يقدمه محمد حلمين وذلك بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير، في تمام السابعة مساءً.

"مينا نادر" في قاعة الحكمة

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي حفل ستاند أب كوميدي للفنان مينا نادر، وذلك بقاعة الحكمة، في تمام السابعة مساءً.