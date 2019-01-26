كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - مائة خبر في دقيقة‎ مع "البشاير"

جمعها وسردها لكم : حمادة غالى

▪ اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي يُطلق مبادرة : ”نور الحياة ”

▪ اليوم.. متاحف الفنون الجميلة في حلقة نقاشية باﻹسكندرية

▪ اليوم.. نظر تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين

▪ اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالي طوخ

▪ اليوم.. محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتقديم شهادات اعتقال مزورة للمحكمة

▪ اليوم.. افتتاح معرض نحت معادن بالإسكندرية

▪ اليوم.. الحكم في دعوى بطلان حل شركة القومية للأسمنت

▪ اليوم.. بدء معسكر إعرف مؤسساتك بجامعة سوهاج بمشاركة 429 طالب وطالبة

▪ اليوم.. بدء امتحانات مركز التعليم المدمج دور يناير بجامعة القاهرة

▪ اليوم.. الحكم على طبيبين و5 ممرضين متهمين بالإهمال الطبي في سوهاج..

▪اليوم جامعة المنصورة تستقبل 608 طلاب وافدين

▪ اليوم.. الحضرة للإنشاد الصوفي على مسرح أوبرا دمنهور

▪ اليوم.. السكة يبحث عن الترقي أمام المنشية في القسم الثالث

▪ اليوم.. أوتار مصرية في بيت السحيمي

▪ اليوم.. حفل توقيع Best Seller في معرض الكتاب

▪ اليوم.. جامعة الأزهر تعقد اجتماعها الشهري بفرعها بطنطا

▪ اليوم.. مواجهات نارية للبترول والفكرية في القسم الثالث

▪ اليوم.. الاجتماع الفني للبطولة العربية لأندية السيدات

▪ اليوم.. أحلام أبوصوير يلتقي طموح الشرقية في القسم الثالث

▪ اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

▪ اليوم.. أيام صفراء يشهد أولى لياليه بالهناجر

▪ مسؤول قطري يشكر العُمانيين على تشجيعهم منتخب بلاده رغم تجريم التعاطف مع قطر

▪ 5 قتلى فى تصادم طائرتين صغيرتين بمنطقة الألب الإيطالية

▪ عمرو أديب عن مشهد طفل البلكونة: دي أكيد مش أمه والواد جاله صدمة عصبية

▪ محافظ أسيوط لـ أديب : صورة إطلاق النار كانت إشارة لبدء ماراثون جري ...

▪ أسامة كمال للإخوان: مصر ليست عمارة ايله للسقوط

▪ «المحافظين»: 25 يناير ثورة تسامح وإصلاح وليست فوضي

▪ وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الروسي

▪ حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقرى مركز منوف..

▪ ترامب يتبرع براتبه لهيئة بحثية

▪ تعرف على موعد مثول صاحبة فيديو البلكونة أمام النيابة بعد القبض عليها

▪ انطلاق امتحانات مركز التعليم المدمج.. وكاميرات للمتابعة بجامعة القاهرة

▪ محمود حسان.. مرتل على طريق كبار المشايخ

▪ أحمد السقا: الكلب بتاعي خلاني أبات بره البيت ولما دخلت له فرتكنى..

▪ فيديو مؤثر لطفلة تطلب التبني

▪ بعد ماسبيرو والوراق.. هل يسيطر الإماراتيون على منطقة الأهرامات؟

▪ 94 مترشحًا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

▪ التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين

▪ الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

▪ اليوم.. ميلان يصطدم بنابولي في موقعة قوية بالدوري الإيطالي

▪ محمد حفظي: أفكر في كتابة الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان

▪ اليابان تتطلع لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن

▪ قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية

▪ مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي على ارتفاع

▪ بريطانيا ترحب بمصادقة البرلمان اليوناني على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا

▪ مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

▪ ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تدعو للتوصل إلى أرضية مشتركة

▪ مجلس الأمن الدولي يناقش آثار التغير المناخي على السلم و الأمن بالعالم

▪ أكبر مدرسة في الولايات المتحدة تدرس للطلاب أدب نجيب محفوظ..

▪ زيت طبيعي له 10 فوائد على معدة خاوية

▪ منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب أحمد جمال

▪ شيماء سيف وشريف مدكور يدخلان شريف منير ونجلته قائمة الأعلى مشاهدة

▪ هل خدع ترامب العالم؟ مصادر تفجر مفاجأة: القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا وستتمركز في قاعدة التنف لضرب إيران وحماية إسرائيل.. وحلم أردوغان بالغزو يهدد أرض الشام ويدخل البلاد إلى نفق مظلم

▪ غدا.. تسليم قطع أراض الإسكان المتميز والأكثر تميزًا بالفيوم الجديدة

▪ برلمانية: يجب تحطيم أسطورة : كل شركات الحكومة خاسرة

▪ طلب مناقشة في البرلمان عن سياسة الحكومة في حل أزمة الأطباء العاملين بالخارج

▪ إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق قنا- سفاجا

▪ فرنسا تتوعد إيران بعقوبات جديدة

▪ ضبط 372 قطعة من العملات الورقية والمعدنية قبل تهريبها بمطار أسيوط

▪ اعترافات عصابة الشيخ زايد بعد تخصصها فى سرقة سيارات سوزوكى

▪ الغنام تكرم الكثيري بكأس صالونها الأدبي

▪ للسيدات فقط.. تحذير طبى خطير من الدجاج المقلى

▪ مستوطنون يهاجمون منزلًا فلسطينيًا فى الخليل

▪ فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة

▪ الأمم المتحدة : الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019

▪ صوت الناس.. أمنية ولدت بدون كف وتحلم بعملية لزراعة يد

▪ المبعوث الأممي إلى بني غازي يرحب بدعم فرنسا لتسيير العملية السياسية في ليبيا

▪ بحيرة الحب.. أول مكان مخصوص للرومانسية بدبي تعرف عليه

▪ محمد يوسف: حسم القائمة الأفريقية للأهلي حتى الساعات الأخيرة..

▪ ريم البارودي عن علاقتها بأحمد سعد: كان بيخونى كتير..

▪ محمد يوسف: خروج الأهلي بدون إصابات المكسب الأكبر من مباراة المقاصة

▪مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الكوامل سوهاج

▪ محافظ أسيوط يوضح حقيقة إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفال بعيد الشرطة

▪ مانشستر يونايتد يُحطم مدفع آرسنال بثلاث قذائف

▪ الخارجية الأمريكية تُعيّن مبعوثًا جديدًا لفنزويلا

▪ العثور على طفل الحفرة تحت أعماق الأرض بعد ماراثون 14 يوما

▪ محمد حماقي يحيي أولى حفلاته بأغنيته كل يوم من ده

▪ مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019

▪ بورصة باريس تغلق على ارتفاع

▪ وزير الأوقاف: خصم 50؜ % على إصدارات الوزارة العصرية بمعرض الكتاب

▪ صحيفة: ترودو سعى للحصول على مساعدة ترامب لإطلاق سراح الكنديين فى الصين

▪ ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

▪ ضبط 695 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

▪ الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية

▪ الكونجرس يرفض تمويل الجدار مع المكسيك وترامب يهدد بإعلان الطوارئ

▪ 3 شروط تحدد مصير تبادل اللاعبين بين الزمالك وبيراميدز

▪ حزب الوفد ينظم أول دورة للشطرنج للهواة بشرم الشيخ..

▪ زوج للمحكمة: زوجتى زنانة وأعالج نفسيا بسببها وأجمع مساعدات لأحصل على الطلاق

▪ كابوريا 2 يجمع كريم اسماعيل وهيثم احمد زكي

▪ هشام عباس يستعد لتصوير البومه الجديد بعد غياب

▪ ما هي عادات النظافة المضرة بالصحة؟

▪ تعرف على الحضارات القديمة العظيمة التي اختفت بطرق غامضة‎

▪ تعرف على تحسين بك.. أمير الأيزيديين بالعراق والعالم

▪ تقديرات إسرائيلية متباينة إزاء التصعيد المتوقع مع حماس في غزة

▪ كيف أغرق انقلاب 92 الجزائر في الدم والمنطقة في الاستئصال؟

▪ صحيفة: نائب الرئيس الأمريكي قدّم وعدا مسبقا بدعم غوايدو

▪ بعد الدوحة.. البشير يزور الكويت وسط استمرار الاحتجاجات

▪ مهاتير محمد: إسرائيل دولة مخادعة ونرفض استقبال رياضييها

▪ الحارس الأردني عامر شفيع ينتقل إلى الدوري السعودي

▪ ميسي يناشد من أجل سالا .. رجاء لا توقفوا البحث

▪ بسبب ترامب.. موظفون فدراليون يستعينون ببنوك الطعام لسد احتياجاتهم

▪ زعيم المعارضة الفنزويلية يرفض الحوار مع مادورو

▪ بئر يوسف.. حلزون على عمق 90 مترا في صخر القلعة

▪ برلماني: قلة القطارات تتسبب في انتشار السوق السوداء للتذاكر

▪ حوار الفنون بقبة الغوري... الأحد

▪ 3 فبراير.. بدء تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي مدينة قنا الجديدة

▪ مركز شباب الحسينية يهنئ القيادات بعيد الشرطة..

▪ الإصلاح والنهضة: معركة الوطن الحقيقية هي بناء النخبة في المقام الأول

▪ في طريق العودة للسوق الأفريقية.. قطاع الأعمال: نسعى لإنشاء مصنع أدوية في تشاد.. وقادرون على الاكتفاء الذاتي.. وصحة البرلمان: ينقصنا التمويل والتكنولوجيا الحديثة.. ويجب إعادة تسعيرة الدواء

▪ تعليمات جديدة بشأن استمارات الثانوية العامة.. تعرف عليها

▪ مفاجأة أمم آسيا سوداني قطري.. ومدرب مصري غير مسيرته

▪ المصري: شكري لن يرحل لـ المقاصة إلا بشروط

▪ دراسة تحذر من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية

▪ باشا مصر للسقا: بطل تصغرنا وتعمل أكشن الناس بتعايرنا بيه..

▪ النقد الدولي يمهد لمنح مصر 2 مليار دولار

▪ والدة الشهيد إسلام مشهور تتحدث عن بطولات ابنها بـ سيرة شهيد

▪بيطري سوهاج: قوافل تجوب القرى والنجوع بسبب نفوق بعض حيوانات الفلاحين

▪ الشيوخ الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي لمدة 35 يوما

▪ أردوغان: سعر الليرة ارتفع أمام الدولار وسنحبط المكائد ضدنا

▪ تقرير: فيسبوك سيدمج محادثات واتساب وانستجرام وماسنجر العام القادم

▪ ترامب يكشف تطورات جديدة بشأن اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي

▪ أم تعرض حياة نجلها للخطر بسبب مفتاح الشقة.. والطحاوي: تنتظر عقوبة الحبس أو الغرامة بتهمة الإهمال.. وياسر: الأب المسئول عن تقديم الشكوى

▪ روسيا تحذر من تحديد مواعيد نهائية لانتخابات ليبيا

▪ كيف كتب المجنسون التاريخ للكرة القطرية في كأس آسيا؟

▪ ريم الباردوي: قطيعة على الرجالة اللى اتعاملت معاهم قبل كده..

▪ قبل الكارثة| 25 رضيع معروضون للموت بسبب فاتورة كهرباء في سوهاج

▪ حيلة سحرية لتنظيف المطبخ.. لن تستعملي منظفات غالية بعد اليوم

▪ حقيقة طلاق ملك ماليزيا من عارضة الأزياء الروسية

▪ إصلاح خط مياه بميدان الكيت كات بدون قطع المياه..

▪ الإذاعي الرياضي وائل عيسي يشكر حزب وبوابة الوفد على تكريم الرياضي الأفضل 2018

▪ مصرع شخص وإصابة 39 آخرين فى حادث مروع لحافلة ركاب بالسعودية

▪ شعبة مطاحن 82 : 400 جنيهًا زيادة فى سعر طن الردة

▪ قرار بضبط المتهمين الهاربين من أفراد عصابة سرقة المواد البترولية بالقطامية

▪ وثيقة تأمين المسئولية المهنية أمان للطبيب وحماية للمرضى

▪ غدا.. ندوة شعرية ضمن البرنامج الثقافي لمجمع اللغة العربية

▪ مجدي شطة للفنان محمد رمضان: محدش فينا نمبر وان..

▪ بعد غياب 5 أيام.. العثور على جثة مسن متعفنة داخل غرفته بأسيوط

▪ حكم الشرع في زوج يمنع زوجته من الذهاب لوالديها

▪ دياب يحكي عن أغاني التنجيد.. والسقا يحسده..

▪ مجدي حلمي: 800 ألف مواطن شاركوا في استفتاء الوفد الرياضي

▪ مستقبل وطن يوزع البطاطين في المناطق الأكثر احتياجا بالسويس

▪ غدا.. بدء تسليم قطع أراض المرحلة الخامسة لحاجزي بيت الوطن في دمياط الجديدة

▪ محمد حماقى ورزان مغربى يحييان حفلًا غنائيًا بالقاهرة..

▪ تأخير في ثلاثة مطارات أمريكية كبرى تأثرًا بالإغلاق الحكومي

▪ البحوث الزراعية: المنخفضات الجوية زادت من التأثير السلبي للمناخ

▪ مسيرات العودة.. شهيد و22 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة

▪ السيناتور اليساري بيرني ساندرز يترشح أمام ترامب في انتخابات 2020

▪ وزير الخارجية الموريتانى يبحث مع دبلوماسى بريطانى التعاون الثنائى

▪ البرازيل : 200 مفقود في انهيار سد شرق البلاد

▪ الإنتاج الحربي يغلق ملف الصفقات الشتوية

▪ قيادي بحماس: غزة على فوهة البركان.. وصفقة القرن رؤية إسرائيلية

▪ الكونغرس يقر خطة ترامب وينهي ملحمة الإغلاق الحكومي

▪ الجزائر تعثر على شحنة ضخمة من الكوكايين سائبة في عرض البحر

▪ واشنطن تطلب من موسكو المساعدة في أجندة المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي

▪ إصابة 4 أشخاص في انقلاب جرار زراعي بمصرف في الدقهلية

▪ الأربعاء.. علي الحجار على مسرح ساقية الصاوي

▪ فعاليات اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

▪ مقتل 50 شخصًا جراء انهيار سد على منجم في البرازيل

▪ مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي

▪ مطر: المصريين بالخارج أصبحوا عرضة لاجتهادات شخصية

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