كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - مائة خبر في دقيقة مع "البشاير"
جمعها وسردها لكم : حمادة غالى
▪ اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي يُطلق مبادرة : ”نور الحياة ”
▪ اليوم.. متاحف الفنون الجميلة في حلقة نقاشية باﻹسكندرية
▪ اليوم.. نظر تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين
▪ اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالي طوخ
▪ اليوم.. محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتقديم شهادات اعتقال مزورة للمحكمة
▪ اليوم.. افتتاح معرض نحت معادن بالإسكندرية
▪ اليوم.. الحكم في دعوى بطلان حل شركة القومية للأسمنت
▪ اليوم.. بدء معسكر إعرف مؤسساتك بجامعة سوهاج بمشاركة 429 طالب وطالبة
▪ اليوم.. بدء امتحانات مركز التعليم المدمج دور يناير بجامعة القاهرة
▪ اليوم.. الحكم على طبيبين و5 ممرضين متهمين بالإهمال الطبي في سوهاج..
▪اليوم جامعة المنصورة تستقبل 608 طلاب وافدين
▪ اليوم.. الحضرة للإنشاد الصوفي على مسرح أوبرا دمنهور
▪ اليوم.. السكة يبحث عن الترقي أمام المنشية في القسم الثالث
▪ اليوم.. أوتار مصرية في بيت السحيمي
▪ اليوم.. حفل توقيع Best Seller في معرض الكتاب
▪ اليوم.. جامعة الأزهر تعقد اجتماعها الشهري بفرعها بطنطا
▪ اليوم.. مواجهات نارية للبترول والفكرية في القسم الثالث
▪ اليوم.. الاجتماع الفني للبطولة العربية لأندية السيدات
▪ اليوم.. أحلام أبوصوير يلتقي طموح الشرقية في القسم الثالث
▪ اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير
▪ اليوم.. أيام صفراء يشهد أولى لياليه بالهناجر
▪ مسؤول قطري يشكر العُمانيين على تشجيعهم منتخب بلاده رغم تجريم التعاطف مع قطر
▪ 5 قتلى فى تصادم طائرتين صغيرتين بمنطقة الألب الإيطالية
▪ عمرو أديب عن مشهد طفل البلكونة: دي أكيد مش أمه والواد جاله صدمة عصبية
▪ محافظ أسيوط لـ أديب : صورة إطلاق النار كانت إشارة لبدء ماراثون جري ...
▪ أسامة كمال للإخوان: مصر ليست عمارة ايله للسقوط
▪ «المحافظين»: 25 يناير ثورة تسامح وإصلاح وليست فوضي
▪ وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الروسي
▪ حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقرى مركز منوف..
▪ ترامب يتبرع براتبه لهيئة بحثية
▪ تعرف على موعد مثول صاحبة فيديو البلكونة أمام النيابة بعد القبض عليها
▪ انطلاق امتحانات مركز التعليم المدمج.. وكاميرات للمتابعة بجامعة القاهرة
▪ محمود حسان.. مرتل على طريق كبار المشايخ
▪ أحمد السقا: الكلب بتاعي خلاني أبات بره البيت ولما دخلت له فرتكنى..
▪ فيديو مؤثر لطفلة تطلب التبني
▪ بعد ماسبيرو والوراق.. هل يسيطر الإماراتيون على منطقة الأهرامات؟
▪ 94 مترشحًا للانتخابات الرئاسية الجزائرية
▪ التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين
▪ الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض
▪ اليوم.. ميلان يصطدم بنابولي في موقعة قوية بالدوري الإيطالي
▪ محمد حفظي: أفكر في كتابة الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان
▪ اليابان تتطلع لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن
▪ قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية
▪ مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي على ارتفاع
▪ بريطانيا ترحب بمصادقة البرلمان اليوناني على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا
▪ مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض
▪ ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تدعو للتوصل إلى أرضية مشتركة
▪ مجلس الأمن الدولي يناقش آثار التغير المناخي على السلم و الأمن بالعالم
▪ أكبر مدرسة في الولايات المتحدة تدرس للطلاب أدب نجيب محفوظ..
▪ زيت طبيعي له 10 فوائد على معدة خاوية
▪ منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب أحمد جمال
▪ شيماء سيف وشريف مدكور يدخلان شريف منير ونجلته قائمة الأعلى مشاهدة
▪ هل خدع ترامب العالم؟ مصادر تفجر مفاجأة: القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا وستتمركز في قاعدة التنف لضرب إيران وحماية إسرائيل.. وحلم أردوغان بالغزو يهدد أرض الشام ويدخل البلاد إلى نفق مظلم
▪ غدا.. تسليم قطع أراض الإسكان المتميز والأكثر تميزًا بالفيوم الجديدة
▪ برلمانية: يجب تحطيم أسطورة : كل شركات الحكومة خاسرة
▪ طلب مناقشة في البرلمان عن سياسة الحكومة في حل أزمة الأطباء العاملين بالخارج
▪ إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق قنا- سفاجا
▪ فرنسا تتوعد إيران بعقوبات جديدة
▪ ضبط 372 قطعة من العملات الورقية والمعدنية قبل تهريبها بمطار أسيوط
▪ اعترافات عصابة الشيخ زايد بعد تخصصها فى سرقة سيارات سوزوكى
▪ الغنام تكرم الكثيري بكأس صالونها الأدبي
▪ للسيدات فقط.. تحذير طبى خطير من الدجاج المقلى
▪ مستوطنون يهاجمون منزلًا فلسطينيًا فى الخليل
▪ فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة
▪ الأمم المتحدة : الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019
▪ صوت الناس.. أمنية ولدت بدون كف وتحلم بعملية لزراعة يد
▪ المبعوث الأممي إلى بني غازي يرحب بدعم فرنسا لتسيير العملية السياسية في ليبيا
▪ بحيرة الحب.. أول مكان مخصوص للرومانسية بدبي تعرف عليه
▪ محمد يوسف: حسم القائمة الأفريقية للأهلي حتى الساعات الأخيرة..
▪ ريم البارودي عن علاقتها بأحمد سعد: كان بيخونى كتير..
▪ محمد يوسف: خروج الأهلي بدون إصابات المكسب الأكبر من مباراة المقاصة
▪مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الكوامل سوهاج
▪ محافظ أسيوط يوضح حقيقة إطلاق أعيرة نارية خلال الاحتفال بعيد الشرطة
▪ مانشستر يونايتد يُحطم مدفع آرسنال بثلاث قذائف
▪ الخارجية الأمريكية تُعيّن مبعوثًا جديدًا لفنزويلا
▪ العثور على طفل الحفرة تحت أعماق الأرض بعد ماراثون 14 يوما
▪ محمد حماقي يحيي أولى حفلاته بأغنيته كل يوم من ده
▪ مباحثات أممية ليبية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2019
▪ بورصة باريس تغلق على ارتفاع
▪ وزير الأوقاف: خصم 50 % على إصدارات الوزارة العصرية بمعرض الكتاب
▪ صحيفة: ترودو سعى للحصول على مساعدة ترامب لإطلاق سراح الكنديين فى الصين
▪ ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية
▪ ضبط 695 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية
▪ الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية
▪ الكونجرس يرفض تمويل الجدار مع المكسيك وترامب يهدد بإعلان الطوارئ
▪ 3 شروط تحدد مصير تبادل اللاعبين بين الزمالك وبيراميدز
▪ حزب الوفد ينظم أول دورة للشطرنج للهواة بشرم الشيخ..
▪ زوج للمحكمة: زوجتى زنانة وأعالج نفسيا بسببها وأجمع مساعدات لأحصل على الطلاق
▪ كابوريا 2 يجمع كريم اسماعيل وهيثم احمد زكي
▪ هشام عباس يستعد لتصوير البومه الجديد بعد غياب
▪ ما هي عادات النظافة المضرة بالصحة؟
▪ تعرف على الحضارات القديمة العظيمة التي اختفت بطرق غامضة
▪ تعرف على تحسين بك.. أمير الأيزيديين بالعراق والعالم
▪ تقديرات إسرائيلية متباينة إزاء التصعيد المتوقع مع حماس في غزة
▪ كيف أغرق انقلاب 92 الجزائر في الدم والمنطقة في الاستئصال؟
▪ صحيفة: نائب الرئيس الأمريكي قدّم وعدا مسبقا بدعم غوايدو
▪ بعد الدوحة.. البشير يزور الكويت وسط استمرار الاحتجاجات
▪ مهاتير محمد: إسرائيل دولة مخادعة ونرفض استقبال رياضييها
▪ الحارس الأردني عامر شفيع ينتقل إلى الدوري السعودي
▪ ميسي يناشد من أجل سالا .. رجاء لا توقفوا البحث
▪ بسبب ترامب.. موظفون فدراليون يستعينون ببنوك الطعام لسد احتياجاتهم
▪ زعيم المعارضة الفنزويلية يرفض الحوار مع مادورو
▪ بئر يوسف.. حلزون على عمق 90 مترا في صخر القلعة
▪ برلماني: قلة القطارات تتسبب في انتشار السوق السوداء للتذاكر
▪ حوار الفنون بقبة الغوري... الأحد
▪ 3 فبراير.. بدء تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي مدينة قنا الجديدة
▪ مركز شباب الحسينية يهنئ القيادات بعيد الشرطة..
▪ الإصلاح والنهضة: معركة الوطن الحقيقية هي بناء النخبة في المقام الأول
▪ في طريق العودة للسوق الأفريقية.. قطاع الأعمال: نسعى لإنشاء مصنع أدوية في تشاد.. وقادرون على الاكتفاء الذاتي.. وصحة البرلمان: ينقصنا التمويل والتكنولوجيا الحديثة.. ويجب إعادة تسعيرة الدواء
▪ تعليمات جديدة بشأن استمارات الثانوية العامة.. تعرف عليها
▪ مفاجأة أمم آسيا سوداني قطري.. ومدرب مصري غير مسيرته
▪ المصري: شكري لن يرحل لـ المقاصة إلا بشروط
▪ دراسة تحذر من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية
▪ باشا مصر للسقا: بطل تصغرنا وتعمل أكشن الناس بتعايرنا بيه..
▪ النقد الدولي يمهد لمنح مصر 2 مليار دولار
▪ والدة الشهيد إسلام مشهور تتحدث عن بطولات ابنها بـ سيرة شهيد
▪بيطري سوهاج: قوافل تجوب القرى والنجوع بسبب نفوق بعض حيوانات الفلاحين
▪ الشيوخ الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي لمدة 35 يوما
▪ أردوغان: سعر الليرة ارتفع أمام الدولار وسنحبط المكائد ضدنا
▪ تقرير: فيسبوك سيدمج محادثات واتساب وانستجرام وماسنجر العام القادم
▪ ترامب يكشف تطورات جديدة بشأن اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي
▪ أم تعرض حياة نجلها للخطر بسبب مفتاح الشقة.. والطحاوي: تنتظر عقوبة الحبس أو الغرامة بتهمة الإهمال.. وياسر: الأب المسئول عن تقديم الشكوى
▪ روسيا تحذر من تحديد مواعيد نهائية لانتخابات ليبيا
▪ كيف كتب المجنسون التاريخ للكرة القطرية في كأس آسيا؟
▪ ريم الباردوي: قطيعة على الرجالة اللى اتعاملت معاهم قبل كده..
▪ قبل الكارثة| 25 رضيع معروضون للموت بسبب فاتورة كهرباء في سوهاج
▪ حيلة سحرية لتنظيف المطبخ.. لن تستعملي منظفات غالية بعد اليوم
▪ حقيقة طلاق ملك ماليزيا من عارضة الأزياء الروسية
▪ إصلاح خط مياه بميدان الكيت كات بدون قطع المياه..
▪ الإذاعي الرياضي وائل عيسي يشكر حزب وبوابة الوفد على تكريم الرياضي الأفضل 2018
▪ مصرع شخص وإصابة 39 آخرين فى حادث مروع لحافلة ركاب بالسعودية
▪ شعبة مطاحن 82 : 400 جنيهًا زيادة فى سعر طن الردة
▪ قرار بضبط المتهمين الهاربين من أفراد عصابة سرقة المواد البترولية بالقطامية
▪ وثيقة تأمين المسئولية المهنية أمان للطبيب وحماية للمرضى
▪ غدا.. ندوة شعرية ضمن البرنامج الثقافي لمجمع اللغة العربية
▪ مجدي شطة للفنان محمد رمضان: محدش فينا نمبر وان..
▪ بعد غياب 5 أيام.. العثور على جثة مسن متعفنة داخل غرفته بأسيوط
▪ حكم الشرع في زوج يمنع زوجته من الذهاب لوالديها
▪ دياب يحكي عن أغاني التنجيد.. والسقا يحسده..
▪ مجدي حلمي: 800 ألف مواطن شاركوا في استفتاء الوفد الرياضي
▪ مستقبل وطن يوزع البطاطين في المناطق الأكثر احتياجا بالسويس
▪ غدا.. بدء تسليم قطع أراض المرحلة الخامسة لحاجزي بيت الوطن في دمياط الجديدة
▪ محمد حماقى ورزان مغربى يحييان حفلًا غنائيًا بالقاهرة..
▪ تأخير في ثلاثة مطارات أمريكية كبرى تأثرًا بالإغلاق الحكومي
▪ البحوث الزراعية: المنخفضات الجوية زادت من التأثير السلبي للمناخ
▪ مسيرات العودة.. شهيد و22 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة
▪ السيناتور اليساري بيرني ساندرز يترشح أمام ترامب في انتخابات 2020
▪ وزير الخارجية الموريتانى يبحث مع دبلوماسى بريطانى التعاون الثنائى
▪ البرازيل : 200 مفقود في انهيار سد شرق البلاد
▪ الإنتاج الحربي يغلق ملف الصفقات الشتوية
▪ قيادي بحماس: غزة على فوهة البركان.. وصفقة القرن رؤية إسرائيلية
▪ الكونغرس يقر خطة ترامب وينهي ملحمة الإغلاق الحكومي
▪ الجزائر تعثر على شحنة ضخمة من الكوكايين سائبة في عرض البحر
▪ واشنطن تطلب من موسكو المساعدة في أجندة المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي
▪ إصابة 4 أشخاص في انقلاب جرار زراعي بمصرف في الدقهلية
▪ الأربعاء.. علي الحجار على مسرح ساقية الصاوي
▪ فعاليات اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
▪ مقتل 50 شخصًا جراء انهيار سد على منجم في البرازيل
▪ مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي
▪ مطر: المصريين بالخارج أصبحوا عرضة لاجتهادات شخصية
صباحكم ورد طبيعي
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