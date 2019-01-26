كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - شاهد طفل يقفز من شرفة لآخرى أعلى بسبب فقدان المفتاح



تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"مقطع فيديو يظهر فيه سيدة تدفع طفلا من النافذة للقفز إلى شرفة نافذة عالية بسبب فقدان مفتاح المنزل. ويظهر الفيديو السيدة والطفل وصراخ هيستيرى من الجيران بسبب احتمال تعرض حياة الطفل للخطر، فيما لم يفصح ناشر الفيديو عن أي تفاصيل بشأن العنوان

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