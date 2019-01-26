كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - فوائد الروزمارى عند إضافتها للطعام
لا يعلم الكثر عن فوائد الروزمارى عند إضافتها للطعام ، وفي هذا الصدد قالت جاسيكا سميث، مدربة اللياقة الجماعية، وواحدة من أفضل 10 مشاركين على الإنترنت في فقدان الوزن واللياقة البدنية وعادات نمط الحياة الصحية،أن الروزماري هو عشب عبق يضيف الكثير من مضادات الأكسدة ذات النكهة ومكافحة الأمراض إلى الأطعمة.
فوائد الروزمارى عند إضافتها للطعام
وأكدت سميث في مقالها المنشور في مجلة "شاب" الأمريكية الشهيرة، أن استخدام إكليل الجبل في الطهي يضيف نكهة ويساعد على تقليل الحاجة إلى مكونات تحتوي على السعرات الحرارية والصوديوم مثل الدهون والملح.
وأضافت إحدى أفضل 10 مشاركين على الإنترنت في فقدان الوزن واللياقة البدنية، قد تساعد الأطعمة التي تحتوي على نكهة أكثر في تناول كميات أقل من الطعام لأن الطعام سيكون أكثر إشباعًا.
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