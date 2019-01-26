كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - تعرف على أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد، اليوم السبت، في الأسواق وسجل سعر «حديد عز» 11 ألفًا 850 جنيها للطن، و«بشاي» 12 ألفًا و250 جنيها للطن، و«المصريين» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، و«الجيوشي» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن والجارحى 11550 جنيها للطن.

ووصل سعر حديد «مصر ستيل» إلى 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن، و«العتال» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد «عطية» 12 ألفًا و200 جنيه، و«العشري» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وشهد السوق قيام مصنع حديد عز بخفض أسعارة ما يقرب من 600 جنيه وبعدها قام حديد الجارحى بخفض الأسعار أيضا، ومن المتوقع أن يكون ذلك بداية لانخفاض باقى أسعار الحديد مثل بشاى والعتال وغيره حسبما أشار الخبراء.

وأكد رامى جادو، خبير العقارات، أن أسعار الحديد لم تنخفض منذ فترة كبيرة وهذا الانخفاض يرجع إلى التقلبات التي تشهدها الأحداث العالمية وانخفاض خام البيليت العالمى بالإضافة إلى الركود وقلة الطلب على الشراء خلال الفترة الأخيرة.