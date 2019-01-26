كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - بلتون تستأنف نشاطها بعد التصالح مع هيئة الرقابة المالية : مبروووووك



⁨أعلن المستشار عثمان موافي محامي بنك الإستثمار المالي بلتون عن تسوية الأزمه مع هيئة الرقابه الماليه وقال أن بلتون توصلت الى تصالح نهائي مع هيئة الرقابه الماليه وتم اثبات تركها للخصومه امام المحكمه بجلسة اليوم وتم اغلاق ملف النزاع نهائيا ووبذلك تستأنف بلتون اعمالها بشكل طبيعي بعد هذا التصالح⁩. فريق تحرير البشاير يهنئ الدكتور سامح والترجمان وفريق العمل في بلتون بهذه النتائج الإيجابية ..



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