كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - آيفون تطلق تحديثا جديدا حفاظا علي صحة المستخدمين

تفاجئ شركة أبل جمهورها من فترة لأخرى بكل ما هو جديد من خلال هواتفها أيفون، وقد يكون في السماعة أو في سعة التخزين أو جودة الصورة، ولكن الجديد أيضا خاصية لتحديد حجم التلوث حولك.

وأطلقت آيفون تحديث جديد iOS 12.2 لمطوري التطبيقات فقط في الوقت الحالي، وسيكون متاحا لكل المستخدمين قريبا، مع عدد من المزايا غير المسبوقة.

وتقدم هذه الخاصية صورة دقيقة عن التلوث عبر درجات يتراوح بين 0 "الأفضل" و500 "الأسوأ"، ويتراوح المستوى غير الصحي للتلوث بين 151 و200 نقطة، فيما ينحصر المستوى "المقلق" بين 201 و300، بينما يدخل المستوى الذي يتأرجح بين 301 و500 نقطة ضمن الحالة الخطيرة.

ويتم تحذير المستخدم عند الوصول لنقطة تلوث عالية وإرسال رسائل تحذيرية عند تسجيل درجة تلوث خطيرة، ويتوجب على المستخدم أن يغادر تلك الأماكن حفاظا على صحته.