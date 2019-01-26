كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - أسعار العملات الأجنبية.. والدولار اليوم 26 يناير

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، استقرار أسعار صرف العملات، وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.8717 جنيه للشراء، و17.9564 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 20.3612 جنيه للشراء، و20.4649 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 22.7453 جنيه للشراء، و22.8639 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.1126 جنيه للشراء، و18.2058 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 16.4655 جنيه للشراء، و16.5466 جنيه للبيع، وسجل أيضا اليوان الصيني نحو 2.6006 جنيه للشراء، و2.6151 جنيه للبيع.