كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - ماليزيا : حرمان 86 ألف أجنبي من دخول البلاد في 2018
منعت إدارة الهجرة في ماليزيا 85 ألفا و964 شخصا من جملة 22 مليونا و600 ألف أجنبي، من دخول ماليزيا العام الماضي.
وقال نائب وزير الداخلية محمد عزيز بن زمان إنه لم يسمح لهؤلاء بالدخول وفقا لقانون الهجرة لعدة أسباب منها النية في تجاوز فترة الإقامة.
وأضاف المسؤول الماليزي، وفقا لصحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، أن العدد الأكبر من الأجانب الذين لم يسمح لهم بالدخول كانوا من إندونيسيا ثم الهند والصين.
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