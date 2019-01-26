كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 01:00 مساءً - الأمن يقتحم 77 بؤرة إجرامية ويصادر 1059 قطعة سلاح في أسبوع

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،حملات أمنية مكبرة على مدى الأسبوع الماضى لاقتحام البؤر الإجرامية وأوكار أباطرة السلاح والمخدرات بكافة ربوع البلاد لإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين عن القانون.

ونجح القطاع في استهداف 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها 606 متهمين أسفرت عن ضبط 1059 قطعة سلاح ناري عبارة عن (آر بى جى - 84 بندقية آلية -رشاش - 211 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"- 81 طبنجة – 681 فرد محلى الصنع - 3945 طلقة مختلفة الأعيرة - 1652 قطعة سلاح أبيض).

كما ضبطت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص عثر بداخلها على (فرد محلى – 8 طلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع أسلحة بيضاء – أدوات وأجزاء التصنيع)، فضلا عن تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية شملت 1924 حكم جناية، 162857 حكم حبس، 252840 حكم غرامة، 60478 حكم مخالفة.

كما سقط في قبضة ضباط الأمن العام، 14 تشكيلًا عصابيًّا ضموا 41 متهمًا، ارتكبوا 79 حادث سرقة متنوع.

وتم ضبط 15 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 58 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 87 متهما.